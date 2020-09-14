外交部祝賀日本准首相菅義偉：他曾表明支持台灣參與WHO

▲自民黨14日舉辦新任黨魁選舉，菅義偉（右二）以377票高票當選。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

日本執政黨自由民主黨總裁（黨主席）選舉，14日結果出爐，由71歲的內閣官房長官菅義偉勝出。對此，外交部14日傍晚除了表達祝賀，同時也指出菅義偉在官房長官任內曾多次強調台日雙方共享自由、民主、人權、法治等基本價值，彼此是重要的夥伴與珍貴的友人，支持台灣參與WHO等國際組織。

菅義偉當選自民黨新任黨魁後，正式成為安倍晉三接班人，他也預計將於16日的臨時國會中被選為新任日本首相，成為第99屆日本首相。

外交部表示，有密切關注日本自民黨總裁選舉及新首相選舉相關發展，而我方也祝賀日本內閣官房長官菅義偉當選自民黨總裁。

外交部指出，菅義偉在官房長官任內曾多次表示，台日雙方共享自由、民主、人權、法治等基本價值，彼此是重要的夥伴與珍貴的友人，並表明支持台灣參與WHO等國際組織。

外交部表示，日本自民黨與我國具有長久交流歷史，關係密切。自民黨青年局每年組團訪台，熱心促進台日友好，是推動雙方往來的重要管道，「我國衷心期盼自民黨今後在菅總裁領導下蒸蒸日上，台日友好關係日益蓬勃發展。」

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