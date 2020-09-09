「觀光局副局長」出爐！新加坡辦事處主任林信任接手

▲觀光局副局長林信任。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

觀光局副局長職位懸缺，交通部今日表示，新任副局長人事已定，將由觀光局專門委員派駐新加坡辦事處主任林信任接任，交通部表示，盼能借重其駐外經驗，連結國際、超前佈署疫後觀光，特別是國際行銷和國際旅客。

林信任畢業於美國波特蘭州立大學國際企業管理碩士，國立中央大學策略管理博士。曾任交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處處長、駐洛杉磯辦事處主任、桃園機場旅客服務中心主任、國際組科長，及經濟部統計處專員、科員。

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林信任配合觀光新南向政策，現派駐新加坡辦事處，轄區包括紐西蘭、澳洲、新加坡、印度、中東市埸等20餘國，行政經驗豐富。

林信任曾以精準行銷策略落實政策執行，為交通部觀光局勇奪電視界最高榮譽的第一座艾美獎、以及歐洲設計屆奧斯卡之稱的義大利A’Design設計奬⋯⋯等數十獎項，致力推動海洋觀光永續，獲亞洲最大ADEX潛水展頒發潛水旅遊傑出個人貢獻獎，並獲頒交通部模範公務人員。

▲觀光局副局長林信任為基層出身。（圖／交通部提供）

林信任駐新加坡期間積極拓展新南向市場，屢創來台人次歷史新高點；陸續成立印度、紐西蘭及澳洲台灣觀光旅遊服務處，達成行政院海外拓點政策。

於東管處處長任內帶領團隊榮獲觀光局創新獎第一名、代表交通部獲行政院政府服務品質獎，陸續開辦東海岸大地藝術節、月光海音樂會及長濱雙浪金剛馬拉松等，成為東海岸旅遊的新亮點。

駐美期間以台灣燈會影片獲美國電視界最高榮譽艾美獎、與大聯盟道奇隊異業合作，並邀請好萊塢名星哈啦猛男來台宣傳。

▲交通部盼借重觀光局副局長林信任駐外經驗發展國際觀光。（圖／交通部提供）



交通部表示，林信任具有豐富的國際行銷經驗，數據分析能力、以亮點開拓國內旅遊的行政創新；獲有英國皇家R&A國際高爾夫裁判與S D I開放水域潛水證，及英語導遊考試及格的資歴。

相信林信任返國任職之後，不論是在疫情期間協助國內旅遊轉型，或是疫後國際觀光推廣及國際連結上，可以充分協助局長，達成政策使命，讓台灣的美好持續被全世界看見，成為疫後國際安心旅遊重要的首選目的地。