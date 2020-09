白髮裸男「衝破玻璃」逃離妓院　滿手鮮血狂喊：我被綁架了！

▲全身赤裸的男子衝進對街轉角的Lifestyle Express商店。(圖/翻攝Google Map)



記者張方瑀/編譯

英國林肯郡(Lincolnshire)一名「全身裸體」的男子日前突然從一間妓院破窗而出,不顧多處遭割傷,滿手是血地跑到街上大喊,「誰快來幫我,我被綁架了。」街邊路人全部嚇得目瞪口呆,最後男子跑到一間商店裡,警方也隨後趕到,目前正在了解事發經過。

根據《太陽報》報導,林肯郡格里姆斯比(Grimsby)一名男子13日下午突然從一間妓院破窗而出,不管多處遭玻璃碎片割傷,滿手是血地在街上大喊,「誰快來幫我,我被綁架了。」街道上的人全部都被嚇壞。

A shocking picture has emerged of a naked man escaping from what is believed to be an abduction in Grimsby https://t.co/zxZvXBlR3O