白髮裸男「衝破玻璃」逃離妓院　滿手鮮血狂喊：我被綁架了！

▲全身赤裸的男子衝進對街轉角的Lifestyle Express商店。（圖／翻攝Google Map）



記者張方瑀／編譯

英國林肯郡（Lincolnshire）一名「全身裸體」的男子日前突然從一間妓院破窗而出，不顧多處遭割傷，滿手是血地跑到街上大喊，「誰快來幫我，我被綁架了。」街邊路人全部嚇得目瞪口呆，最後男子跑到一間商店裡，警方也隨後趕到，目前正在了解事發經過。

根據《太陽報》報導，林肯郡格里姆斯比（Grimsby）一名男子13日下午突然從一間妓院破窗而出，不管多處遭玻璃碎片割傷，滿手是血地在街上大喊，「誰快來幫我，我被綁架了。」街道上的人全部都被嚇壞。

A shocking picture has emerged of a naked man escaping from what is believed to be an abduction in Grimsby https://t.co/zxZvXBlR3O — Grimsby Live (@GrimsbyLive) September 13, 2020

據目擊者指出，這名男子白髮蒼蒼且全身赤裸，只用一塊小小的布遮著下體，他撞破這間妓院的窗戶後，一邊大喊一邊衝進對面的商店裡求救，右手臂也被玻璃割傷，鮮血直流。最後商店內的人替他做了簡單包紮，警方也迅速抵達現場。

據了解，這名男子是11日因不明原因被關押在妓院中，逃出之前有遭受過毆打，目前警方已逮捕兩名可能犯人，並在當地進行大規模搜索，努力將事件真相還原。當地警長特魯克（Rhod Troake）表示，這名男子已經出院，且這是獨立事件，不會影響附近居民安危。

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