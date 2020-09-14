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7年後爆紅！高中生拍「花木蘭」還原度100%　網：寧願花錢看這部

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▲▼ 真人版花木蘭 。（圖／翻攝自YouTube／張維軒）

▲高中生用創意拍出「真人版花木蘭」。（圖／翻攝自YouTube／張維軒）

記者施怡妏／綜合報導

迪士尼真人電影「花木蘭」由女星劉亦菲主演，未上映就惹出爭議，上映後更是遭到抵制，引起許多網友討論。7年前由南山高中同學模仿花木蘭MV，用最簡單的方式呈現「真人版花木蘭」，搭上這股抵制熱潮意外爆紅，影片在網路上瘋傳，還原度百分百，網友讚爆「寧願花錢進電影院看這部」。

南山高中普二忠的學生於2013年拍攝「花木蘭真人版MV」，背景音樂是當年成龍演唱的插曲「男子漢」，搭配網友自製剪輯的花木蘭動畫MV為依據，用最簡單的拍攝手法，結合生活中現有的物品和場景，用創意還原動畫內容，3分35秒的影片，每個鏡頭剪接和轉換的秒數都精準同步。

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▲▼ 真人版花木蘭 。（圖／翻攝自YouTube／張維軒）

▲▼影片中每個場景都神還原 。（圖／翻攝自YouTube／張維軒）

（圖／翻攝自YouTube／張維軒）

▲▼ 真人版花木蘭 。（圖／翻攝自YouTube／張維軒）

影片中，一幕用象棋比喻「馬」、「兵」和「帥」的場景，獲得網友讚賞，雖然經費不足但是創意十足。花木蘭的打鬥場景，以及訓練的射箭動作、背擔子爬山、發射砲火等場景，全都百分百還原，就連人物表情也模仿的維妙維肖，每一個場景跟小細節都不放過，神同步的剪輯技巧也獲得網友大讚。

「花木蘭」真人版電影未上映就惹爭議，透過YouTube神奇的演算法，南山高中同學2013年拍攝的「真人版花木蘭」出現在YouTube首頁的「推薦影片」，搭著這股抵制熱潮，7年後在網路上爆紅，觀看次數已高達142萬次。

網友們看完學生創意十足的影片後笑翻，「這版本比真人版花木蘭好看」、「YouTube莫名演算法，讓一部多年前的影片再度爆紅」、「迪士尼應該找你們來拍真人版的」、「象棋那部分很明顯缺經費」、「我居然7年後才看到，你們現在應該都在好萊塢了吧」、「我會花錢去電影院看這邊這部傑作」、「2020唯一支持真人版花木蘭」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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