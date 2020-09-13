感謝新疆...劉亦菲《花木蘭》遭韓國人抵制！大學生要迪士尼道歉

▲電影花木蘭上映前，韓媒已開始報導亞洲各國所發起的抵制運動。（圖／翻攝自Naver Movie）

文／中央社首爾12日綜合外電報導

迪士尼（Disney）真人版電影「花木蘭」（Mulan）因涉及中共人權爭議引發抵制潮，戰火延燒至韓國。韓媒報導，花木蘭在韓國未演先「轟動」，抵制運動已逐漸在韓國擴散。

朝鮮日報今天以「劉亦菲主演影片花木蘭在韓國抵制擴散」為題，報導本片因「協助中國的反人倫犯罪正當化」，受到美國電影界強烈批評，並進一步升級為抵制運動。

首爾放送（SBS）報導，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）延後上映的花木蘭風波不斷，尤其在亞洲地區接連遭抵制，不僅是因片尾感謝中共在新疆地區的官方與共黨單位，也是因為主角劉亦菲去年公開挺香港警察的言論。

劉亦菲去年在香港抗爭反「港版國安法」時，公開發文支持港警鎮壓示威民眾，韓國大學生與青年團體當時也舉辦記者會，呼籲抵制劉亦菲主演的電影花木蘭，要求迪士尼公司出面道歉。

近期將在韓國上映的花木蘭，又因在片尾感謝中共新疆維吾爾自治區委員會宣傳部以及吐魯番公安局等有侵犯人權疑慮的單位，引發外界質疑抵制。

花木蘭預計17日在韓國電影院上映，從韓國最大入口網站NAVER的電影介紹下期待指數來看，表示期待的網友仍屬多數，實際票房是否受抵制運動影響仍待觀察。

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