趙立堅：《花木蘭》鳴謝新疆很正常！　讚劉亦菲撐港警「好樣的」

▲《花木蘭》爭議不斷。（圖／迪士尼提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan）因主角劉亦菲曾支持港警、片尾感謝「吐魯番公安局」，引發爭議。對此，大陸外交部發言人趙立堅回應稱，片方感謝新疆方面為他們拍攝提供便利是再正常不過的事；劉亦菲此前的撐警言論是「好樣的」。

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

在11日的大陸外交部例行記者會上，趙立堅指出，花木蘭是中國古代的巾幗英雄，代父從軍的故事在中國家喻戶曉，多次拍成電影搬上大銀幕，受到全世界很多觀眾的喜愛。

他接著表示，該片感謝新疆方面為他們拍攝提供便利是再正常不過的事。迪士尼公司對此也作出同樣的回應。至於該片主演劉亦菲此前發表支持香港警察的言論，趙立堅認為，「我認為她是好樣的。」

趙立堅重申，中方已多次闡述了在涉疆及涉港問題上的立場；新疆事務和香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預；個別所謂的人權組織長期在涉華問題上發表一些不實言論，「這些言論充斥謊言和偏見，根本無足輕重，也不值一駁。」

儘管爭議不斷，不過《花木蘭》在大陸上映的第一天（11日），票房成績亮眼。根據《貓眼》票房資料，截止下午15：30為止，大陸目前累積總票房為人民幣3219.5萬（約台幣1.37億元），而當日票房則佔了人民幣3051.2萬元（約台幣1.3億元），穩坐大陸當日票房冠軍寶座。