覺得被護理師刁難！女工友怒嗆「跟她同歸於盡」　帶汽油+打火機衝醫院自焚

▲女工友認為被護理師刁難，拿汽油和打火機衝到醫院想自焚嗆「那個護士我一定會讓她死」。（圖／Google Maps）

記者陳羿妏、陳以昇／新北報導

新北市衛福部台北醫院一名江姓女工友去年6月間因認為被陳姓護理師刁難，不滿院方處理方式，怒嗆「我要跟她同歸於盡」、「那個護士我一定會讓她死」等語，並帶著汽油和打火機衝去醫院，打算點火自焚，所幸旁人及時阻止才沒釀禍。日前新北地院審理結果出爐，江女遭判有期徒刑5年，得易科罰金15萬元。

判決指出，2019年6月2日江女因推送病人做檢查時，認為遭陳女刻意冷落、不理會，心生不滿之下，隔日打給陳女的護理長詢問陳女確切名字後，隨即表示「我會帶1瓶汽油過去，我的命不要了，我就跟她同歸於盡」、「那個督導絕對不放過她，因為我本來就不想活了」、「那個護士我一定會讓她死」、「我要找1個人跟我陪葬」等語，並於4日衝到醫院激動喊著要自焚，現場人員趕緊安撫，直到江女隨身包包被取下後，整起鬧劇才終於平安結束。

江女辯稱，當時原本打算要到醫院外的庭園空地自焚，不會在醫院裡面傷害別人；陳女的護理長則表示，江女情緒相當激動，有提到與陳女的爭執，江女覺得不公平想自焚。

對此，法官勘驗監視器畫面、相關說詞，確認江女犯行，且認為江女只因溝通不良，便以不理性方式解決，行事衝動無視於他人生命安全，另外考量江女曾提及「不甘心」、「我只是要討回一個公道」、「沒有考慮這麼多」等語，也沒有致歉之意，因此依預備放火燒毀現有人所在之建築物罪，判江女有期徒刑5年，得易科罰金15萬元，全案可上訴。

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