蔡其昌父親辭世！享壽75歲　台中清水服務處設追思禮堂

▲蔡其昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

立法院副院長蔡其昌的父親蔡銘霖癌症併發多重器官衰竭，於13日辭世，享壽75歲。蔡其昌服務處表示，14日起在清水服務處設追思禮堂供單位團體、親戚好友追思悼念，懇辭花圈花籃、罐頭塔奠儀。

據了解，蔡銘霖有1子3女，蔡其昌排行老大。蔡銘霖早年在台中清水經營成衣工廠，後來轉移大陸，蔡其昌從政後，蔡銘霖處於半退休狀態。蔡銘霖去年底飽受肺癌所苦，頻繁進出醫院治療，最後因癌細胞轉移，導致多重器官衰竭，於13日病逝家中，享壽75歲。