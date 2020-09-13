2家庭武界野營！睡夢中遭溪水沖走　3死1失蹤…遺體送抵殯儀館

記者李忠憲、陳以昇、鄧木卿、陳韻如／南投報導

南投仁愛鄉武界13日發生遊客遭溪水沖走意外！2家庭共6人疑似朝聖武界一線天秘境，在溪床上違規紮營，孰料武界壩卻無預警放水，造成其中4人被水沖走，經搜救後，僅尋獲3人遺體，另一人仍失蹤中。稍早，3具遺體已送抵南投殯儀館，而另外2名生還者則赴武界派出所作筆錄，至於詳細事發原因仍有待調查釐清。

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，死者遺體送抵南投殯儀館。（圖／記者陳以昇攝）

這起意外發生在13日凌晨，盧、賴兩家共6人前往武界一線天溪床露營，但沒想到凌晨水壩卻無預警放水，導致溪水暴漲，當場將其中盧姓男子、盧姓少女、陳姓女子、賴姓男童及賴姓男子沖走，而其中盧妻則因睡在車上，才倖免於難，至於賴姓男子則是脫困後自行游上岸。

警消獲報後，立刻派遣搜救隊員前往搜索，截至目前為止尋獲盧姓少女、陳姓女子、賴姓男童遺體，但盧男則仍失聯中。稍早，3人遺體已送抵南投殯儀館，不過目前仍未有家屬到場，而至於幸運生還的賴男、盧妻則前往武界派出所製作筆錄，詳細的事發原因也有待進一步調查釐清。

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，露營地帳棚畫面曝光。（圖／記者鄧木卿攝）

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