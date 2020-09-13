一周掀2大民怨　港媒評陳其邁2年拚4年：壓力應該很大



▲高雄日前乙烯管線外洩陳其邁到場關心。（圖／記者許宥孺攝）



文／中評社



高雄市改朝換代後，民進黨高雄市長陳其邁才剛上任第三週，短短一週之內就引起兩大民怨，白天上班時間道路施工造成大塞車，陳市府隔天火速開罰施工廠商，重大工安事件因資訊不公開引起媒體界質疑掩飾，陳其邁更兩度公開道歉。除了不斷止血，如何減少犯錯也是課題，在有韓市府對照下，陳其邁壓力不小。

高雄市2014年曾發生前鎮區與苓雅區多起石化氣爆炸事件，當時這起 「731氣爆」震驚海內外，也是高雄市民揮之不去的夢魘。而11日下午前鎮區翠亨北路高雄市社會局無障礙之家旁發生地下管線乙烯外洩事件，引起媒體關注，所幸最後處置得宜沒有造成傷亡。

但是在整起重大工安事件上，因為公開資訊不夠透明，遭到高雄媒體痛批及質疑刻意掩蓋封鎖媒體消息。爭議點在於事發時間為下午3時38分，高雄市消防局救災即時通報系統卻晚了2小時，直到下午5時30分才曝光，而陳其邁也不久後第一次抵達現場，遭批是在配合市長作秀。

由於媒體在消防群組上不斷質疑，不少記者更在臉書上發表譴責文章，連韓團隊成員、前新聞局長鄭照新也在臉書上聲援，點出「執政團隊心態有差所導致現象」。由於這把火越燒越旺，陳其邁11日受訪公開道歉後，12日又再度公開道歉，要求檢討並公開透明，趕緊滅火止血。



▲高市前鎮區日前發生乙烯管線外洩。（圖／記者許宥孺攝）



另外不只這一樁重大公安事件惹爭議，連陳其邁唯一延續韓市府視為重大政績的「路平」也同樣惹民怨，高雄市重要幹道民族一路8日一早上班時段，竟因路面刨鋪造成大塞車，車潮動彈不得，慘遭用路人罵翻，短短一公里得開30分鐘，在臉書上遭網友罵翻「上班時間施工是和高雄市民做對？」

因為市民向1999專線通報沒有向上通報，陳其邁對此也相當不開心，因此要求1999檢討改進。事後工務局解釋是因為廠商出料作業不及導致鋪設進度延誤，9日火速對相關失職人員究責並罰款，希望能平息眾怒。但白天施工造成塞車，已經在網路上傳開，接下來施工更會受到民意監督。

陳其邁上任才第三週，就接連發生引起廣大民怨的事件，由於陳其邁競選期間主打「兩年拚四年」「緊緊緊衝衝衝」口號，外界也在都看是否陳其邁上任後真的能夠比遭罷免解職的韓市府做得更好。陳其邁補選任期只剩兩年，有韓市府施政作對照，既要拿出明顯政績，又要比較施政品質，壓力應該很大。