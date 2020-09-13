民進黨團規劃立院最快18日開議　政院盼3大預算優先通過

▲立法院議場。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

立法院第10屆第2會期開議時間尚未確定，民進黨立法院黨團總召柯建銘日前表示，民進黨團規劃在18日或22日開議。行政院表示，新會期盼3大預算通過，包括中央政府總預算、前瞻基礎建設第二期特別預算，以及紓困3.0特別預算。

立法院每年下半年會期例行處理中央政府總預算，而今年除了總預算之外，還有前瞻基礎建設第二期特別預算、紓困3.0特別預算，另外，蔡政府宣布明年1月開放美豬美牛進口，預計成為立法院開議後朝野攻防重點，而是否廢考監、18歲公民權修憲議題也備受關注。

柯建銘9日在民進黨中常會上進行立法院黨團報告，民進黨團規劃在18日或22日開議。民進黨團書記長鍾佳濱受訪表示，立法院慣例在9月中、下旬開議，民進黨尊重慣例，確切開議時間由立法院長游錫堃召集朝野協商決定，朝野黨團若能同意立法院在18日開議，最快21日就能夠召開委員會，待各委員會選完召集委員後，委員會就能夠排定議程。

至於議案討論，鍾佳濱指出，在野黨比較喜歡討論時事，但站在有利國家長遠發展的立場，國家政策不能偏廢，新會期應優先處理中央總預算、前瞻基礎建設第二期特別預算，以及紓困3.0特別預算，因此，希望各黨團把握重點審查。

行政院發言人丁怡銘表示，待立法院確定開議時間後，將與黨團協商優先法案順序，但期盼中央政府總預算、前瞻基礎建設第二期特別預算以及紓困3.0特別預算案優先通過，否則政府無法運作。