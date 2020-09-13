台青西遊記／繳不出店租到變身「麵線小王子」　23歲頭家絕境大逆襲

記者蔡儀潔／廈門報導

廈門街頭一間約10坪的小店內，飄出熟悉的麵線香，一位身穿潮牌、留著帥氣劉海的小夥子忙前忙後，而他正是這家店的老闆江仲倫。只有23歲的他2018年拿著積蓄，孤身闖蕩廈門，最初一天只賣30多碗麵線，而且因太年輕被廠家忽悠，但他都咬牙撐下，「或許未來回頭看看自己，也是會覺得有成長。」

▲江仲倫在煮麵線 。（圖／記者蔡儀潔攝）

走在禾祥西路上一下就會被「麵線紅了」吸引，門口的熒幕不停播著《食尚玩家》，熟悉的語調和香氣，讓人仿佛一秒回到台灣，走進店內擺著琳瑯滿目的動漫公仔和大LOGO。「歡迎光臨，要吃點什麼嗎？」，老闆江仲倫下秒熱情遞上菜單，介紹起來自台灣的麵線，隨後走進料理台，一陣熟練操作後，色香味俱全的餐點做好端上桌。

▲江仲倫將台灣麵線融入廈門特色 。（圖／記者蔡儀潔攝）

過了晚餐高峰已經差不多9點，忙碌一天的江仲倫喝幾口水，便開始接受採訪，第一次面對鏡頭顯得有些緊張，少了招呼客人時的老練，現在的他又變回25歲的年輕小夥。原來，江仲倫一直有個「麵線夢」，想把阿嬤的手藝分享出去，他2018年當完兵後，剛好聽到廈門朋友嚷嚷「沒有正宗的台灣味」，便決定闖蕩圓夢。

▲與賣家談生意是江仲倫學會的重要功課 。（圖／記者蔡儀潔攝）

雖然來之前已經做好心理準備，但真實情況遠比江仲倫預想的困難，而最讓人焦頭爛額的，莫過於「每日營業額」，剛開始一天只賣出30幾碗，連店租都繳不起，此外年紀輕輕創業加上人生地不熟，他也遭遇不少廠家白眼和質疑，甚至會把人民幣20元的東西，賣30元給你，摔了幾次跟頭，他開始學會推銷、學會談生意、學會成熟。

▲店內菜單。（圖／記者蔡儀潔攝）

被問起會不會感到迷茫時，江仲倫沉默一會，淡淡吐出「會」，當時選擇來大陸創業時，很多身邊的好友表示不支持，納悶為什麼台灣好好的舒適圈不待，要拿出繼續出去闖，「但我不想這麼安逸，想說年輕的時候沒什麼後顧之憂，又可以放手一博好好做，那為何不?」

既然已經決定放手一搏，江仲倫幾乎全年無休，每天都到店裡親力親為，營業額提不上，他就站在店外拉客，介紹自己來自台灣，味道絕對不一樣；店內也擺上灌籃高手等卡通公仔，除了希望營造年輕人的活力感外，也希望能跟客人有更多話題，拉近彼此之間的距離。

▲江仲倫開始嘗試讓自己「接地氣」。（圖／記者蔡儀潔攝）

由於兩岸餐飲生態的不同，江仲倫也開始嘗試讓自己「接地氣」，例如他發現大陸民眾選擇餐廳前，都會打開消費指南App「大眾點評」，可以說是餐飲的命脈平臺，所以無論有多忙，他都要一一回覆客人評論，「算是從線上傳遞臺式服務吧。」聊到這裡，江仲倫掏出手機，興奮的分享起顧客的好評，「一家很有特色的小店」、「吐血推薦這家台灣帥哥開的店」，講完露出驕傲的笑容。

如今「麵線紅了」逐漸走向正規，一天從只能賣出30多增至100多碗，江仲倫笑說，「現在有看到一點成績，雖然還沒有達到能賺錢的部分，但至少在進步。」之後他將繼續嘗試推廣產品，另外因大陸外賣的高普及，也會更注重外賣部分的營收，「有學到總比那麽安逸的生活好吧，或許未來來回頭看看自己，也是會覺得有成長。」

▲江仲倫高興的展示客人送的畫。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於想到大陸開餐飲的台灣人，江仲倫表示鼓勵，不管有沒有成功，至少都是一些經驗，有學到總比安逸生活好，但他也語重心長的建議說，一定要好好瞭解當地飲食文化，以麵線來說，廈門也有類似小吃「麵線糊」，但口感比較稀，有點湯湯水水，所以在保留台灣原有味道的同時，勾芡有適當減少，希望能滿足當地人味蕾。

另外，江仲倫表示，大陸餐飲特別是小吃店，非常仰賴外賣平臺，比起台灣，顧客會更注重外賣的銷售量和評價，所以要注意維護在「餓了麼」和「美團外賣」平臺上的運營，「功夫不負有心人，我相信用心都一定會做好的。」