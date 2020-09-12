作息不正常、菸酒過度、環境汙染　是淋巴癌可能引發原因

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▲奇美醫學中心舉辦淋巴癌病友會，藉由「疾病和舒壓講題」、「各部門諮詢櫃台」等系列活動推廣下，讓社會大眾隨時檢測自身健康，以期早期發現積極治療，邁向痊癒康復之路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心舉辦淋巴癌病友會，藉由「疾病和舒壓講題」、「各部門諮詢櫃台」等系列活動推廣下，讓社會大眾隨時檢測自身健康，以期早期發現積極治療，邁向痊癒康復之路。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

國民健康署癌症登記資料2018年資料顯示，淋巴癌雖已不在十大癌症之列，但仍持續逐年增加中，淋巴癌不若十大癌症常見，但淋巴癌初期並無明顯特殊的症狀，而早期徵兆又經常讓人與感冒或感染產生混淆，以致延誤了及早就醫的時機，對個人生命造成威脅。

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▲奇美醫學中心舉辦淋巴癌病友會，藉由「疾病和舒壓講題」、「各部門諮詢櫃台」等系列活動推廣下，讓社會大眾隨時檢測自身健康，以期早期發現積極治療，邁向痊癒康復之路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心血液腫瘤科醫師吳鴻昌舉案例指出，54歲張先生，因反覆發燒及全身皮膚焦痂來奇美醫學中心就診，歷經感染科及加護病房努力不斷的尋找病因與治療，終於找到病灶，病理確診為淋巴癌，後經化療全身腫瘤消失無蹤，目前門診追蹤至今。

▲奇美醫學中心舉辦淋巴癌病友會，藉由「疾病和舒壓講題」、「各部門諮詢櫃台」等系列活動推廣下，讓社會大眾隨時檢測自身健康，以期早期發現積極治療，邁向痊癒康復之路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

淋巴癌只要及早發現，積極接受正規治療，是可以痊癒或控制的癌症。因此世界衛生組織和國際淋巴瘤聯盟早在2004年共同將每年的9月15日訂定為「世界淋巴瘤日」旨在提醒大家淋巴瘤是個不容忽視的癌症，希望大家能提高警覺及早發現及早治療。

▲奇美醫學中心舉辦淋巴癌病友會，藉由「疾病和舒壓講題」、「各部門諮詢櫃台」等系列活動推廣下，讓社會大眾隨時檢測自身健康，以期早期發現積極治療，邁向痊癒康復之路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

淋巴癌是人類腫瘤中組織分類最複雜的一種，分為非何杰金氏及何杰金氏兩大類，而大多數的淋巴癌病人都屬於非何杰金氏。非何杰金氏淋巴癌的好發族群分布於40到50歲之後的中老年人，何杰金氏淋巴癌病人則有兩群分別以30歲左右的年輕人或是60至70歲的老年人居多。研究顯示，先天基因異變導致免疫系統不全，以及後天因過度勞累，作息不正常，或是多菸、多酒、多刺激性飲食，以及病毒感染、遺傳因子、環境污染，都可能是引發淋巴癌的原因。

▲奇美醫學中心舉辦淋巴癌病友會，藉由「疾病和舒壓講題」、「各部門諮詢櫃台」等系列活動推廣下，讓社會大眾隨時檢測自身健康，以期早期發現積極治療，邁向痊癒康復之路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳鴻昌醫師表示，淋巴癌目前無特殊篩檢工具，應提醒民眾注意淋巴癌六大症狀-燒、腫、癢、汗、咳、瘦，若身體出現無原因的淋巴結腫大或6個月內體重驟減百分之10以上，莫名的發燒或盗汗，就應該到醫院去檢查。但由於發燒、淋巴結腫大症狀與感冒或感染症狀雷同，建議民眾無需過度恐慌，只要留心身體的變化，有疑問即早就醫即可。

▲奇美醫學中心舉辦淋巴癌病友會，藉由「疾病和舒壓講題」、「各部門諮詢櫃台」等系列活動推廣下，讓社會大眾隨時檢測自身健康，以期早期發現積極治療，邁向痊癒康復之路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雖然，淋巴癌的發生人數逐年增加，但是隨著現代治療醫藥研發的增進，其治療效果已都大為提升。為了讓民眾能更加瞭解淋巴癌的徵兆，2020年血液腫瘤衛教學會與奇美醫學中心特別在台南做淋巴癌的宣導；並訂於9月15日在奇美醫學中心第一醫療大樓一樓門診大廳舉辦宣導活動，主題設定為「全力進擊淋巴瘤」。12日在世界淋巴癌日之前正式起跑舉辦淋巴癌病友會，藉由「疾病和舒壓講題」、「各部門諮詢櫃台」等一系列活動推廣下，讓社會大眾隨時檢測自身健康，以期早期發現、積極治療，就有機會邁向痊癒康復之路。

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關鍵字：

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