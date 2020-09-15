後壁湖暗夜偷渡客跳船　熱像儀建功！海巡截獲24越籍男女

記者張君豪／台北報導

15日凌晨居然有30多名越南籍偷渡客從屏東後壁湖海域闖入國境！海巡署南部分署第八巡防區屏東指揮部，海巡人員觀測海相雷達在15日凌晨2時許，於外海11.6浬處發現一艘可疑目標，朝台灣後壁湖漁港方向航行，於距岸3浬處突然轉向，航往頂白砂岸際，海巡署南部分署立即通報恆春海巡隊派遣20、35噸巡防艇前往海上攔查。

▲15日凌晨驚傳越南偷渡客跳海打算從屏東後壁湖偷渡上岸，海巡署投入上百人展開搜捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲15日凌晨驚傳越南偷渡客跳海打算從屏東後壁湖偷渡上岸，海巡署投入上百人展開搜捕。（圖／記者張君豪翻攝）

凌晨4時許，岸際巡邏人員使用熱像儀，發現船上有多位不明人士跳船奮力游往頂白沙岸，第八巡防區隨即啟動應變查緝機制，目前已經投入4船41車121人次前往搜捕。

▲15日凌晨驚傳越南偷渡客跳海打算從屏東後壁湖偷渡上岸，海巡署投入上百人展開搜捕。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署派遣海巡人員登檢涉嫌挾帶越南偷渡客的漁船，據船長表示，原載有30餘名越南藉非法入境人士，於距岸約400公尺處，穿著救生衣跳船泅泳登岸，海巡署人員隨即將該漁船人船查扣，押回後壁湖漁港清查。

截至目前已查獲24名越南藉非法入境偷渡客，其中包含12男12女，涉案船員5人包含2名台籍船員、3菲籍船員共24人，海巡署同步通知衛生單位協助辦理檢疫作業，以杜絕防疫破口。海巡署表示目前正動員南部岸巡、海巡人員投入追捕，並出動偵搜犬、無人機飛行載具擴大搜索範圍。

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