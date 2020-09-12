丁允恭摟2妹照曝光！被爆「吃完18歲學妹」炫耀　本人回應了

▲丁允恭學弟出面爆料，說出丁大學時期曾吃學妹並炫耀。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

前總統府發言人丁允恭被爆劈腿4女、3度逼墮胎，除了在高雄局長室內發生關係之外，還被起底曾用PTT帳號說出不堪字眼。對此，一名自稱丁允恭大學學弟的男子出面爆料，透露丁允恭大學時期的荒唐往事，而丁則駁斥傳言。

據《東森新聞》報導，自稱丁允恭學弟的男子出面爆料，表示丁允恭在大學新潮流舉辦營隊，因處理執行、聯絡事宜，在營隊中非常受歡迎，甚至有剛推甄上大學、不知有沒有滿18歲的學妹，參加完營隊後就被丁允恭下手，「過一陣子，我們聽到丁允恭跟我們炫耀，他把她給上了。」

學弟提供丁允恭大學時期參加派對的照片，上方顯示丁允恭留著飄逸中長髮，左右手都摟著女生，可見當時相當受歡迎。

▲▼丁允恭否認指控，僅坦承PTT帳號確實是他的。（圖／東森新聞）



此外，學弟透露，丁允恭大學時有一個讀政大的正妹女友，但丁不斷劈腿、狩獵，導致女方受不了分手，「他就跑到人家研究室去鬧啊。」

針對學弟爆料，丁允恭以簡訊否認傳聞，表示不曾有過政大女友，也沒有在營隊中玩學員，更沒有到處炫耀。

但學弟爆料中，透露丁允恭的PTT帳號曾在板上留下不少不堪字眼，如「不要，我討厭處女」等。對此，丁允恭坦言，該帳號的確是他本人使用沒錯。

►北極靈芝天然珍稀



▼丁允恭曾用PTT帳號留下不堪字眼。（圖／東森新聞）

