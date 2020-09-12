午睡突勃起！35歲男一翻身「咔嚓」斷裂...醫大驚：已成茄子色

▲男子睡午覺到一半時突然勃起。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸一名高姓男子午覺起來，下體異常疼痛，感覺「丁丁」有腫脹的跡象，就連小號也「歪一邊」，於是趕緊衝到泌尿科門診，求助醫師挽回他的「命根子」。經過診斷，醫師發現他的丁丁骨折了，醫療團隊在經過一個小時左右的手術後，最後成功幫他接回「丁丁」。

根據陸媒《南方都市報》報導，事件發生在本月4日，35歲的高男中午睡的時候，陰莖突然勃起，後來卻不小心壓到，聽到一聲「咔嚓」，於是下體開始劇痛，陰莖也迅速腫大，起身小號時也感覺丁丁往一邊傾斜，這才意識到事情的嚴重性，於是飛奔到東莞寮步醫院泌尿外科就診。

高男到醫院時，丁丁腫脹已非常嚴重，甚至呈現出青紫色的顏色，就像茄子一樣。他臉色發青、直冒冷汗且支支吾吾的告訴醫生說，「醫生，我的那個，我的『命根子』好像斷了！」

▲高男的「丁丁」變成茄子色。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在醫生的詢問下，高男敘述了「丁丁」斷裂的過程。原來，他在中午睡覺時陰莖勃起，後來不小心壓到了，「那時候，我聽到『咔嚓』的一聲，應該就是那時候斷的。」隨後，他感到下體劇痛，陰莖也迅速腫大。醫師經診斷，發現他的陰莖海綿體已斷裂，也就是骨折的意思，且向左偏曲已經彎成「J」字母的形狀。

主治醫師曹會彥得知結果後，認為必須立即為高男進行手術，否則將會影響日後的功能，最後由泌尿外科專家團隊們共同為高男實施，陰莖血腫清除+海綿體斷裂修補手術，1個小時左右後，醫師們成功幫高男挽回丁丁，目前也在康復當中。

▲醫生成功幫高男接回「丁丁」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



曹醫師還提醒說，男性在生殖器勃起時，必須保持正常勃起的狀態，避免用力下壓或隨意擺動，否則可能造成斷裂等問題，無論是自慰或是性愛運動時，也要把握好力度，避免性交失誤、遭受暴力碰撞或者自行強力彎折，造成陰莖海綿體斷裂。