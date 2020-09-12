快訊／鋒面雨開炸！北北基等18縣市大雨特報　防雷擊強陣風

▲部分縣市有午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局發布大雨特報，氣象局表示，鋒面通過影響，易有短時強降雨，今(12)日雲林至高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

【12:27更新】氣象局表示，鋒面影響及午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今(12)日苗栗以北、雲林以南、南投、宜蘭、花蓮地區及臺中、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天（１２日）由於鋒面通過，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，要留意有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區及近山區平地也要留意瞬間大雨，另外清晨至上午南部及花東地區也有局部短暫陣雨，外出記得要攜帶雨具；溫度方面，各地高溫約３２至３４度，沒下雨時還是較為悶熱，外出也請多補充水分並做好防曬措施。

臉書專頁台灣颱風論壇表示，鋒面接近中，旺盛對流容易發展，台北到苗栗、嘉義、台南需留意局部大雨或雷雨。今天午後熱力作用加持下，各地都有機會出現大雨或雷雨，尤其大台北、宜蘭、花蓮及各地山區，室外活動要多注意天氣狀況。

▲今日鋒面逼近，各地嚴防午後雷雨。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書專頁天氣即時預報指出，微弱的鋒面，依舊滯留在台灣附近，從最新的雷達回波看出，今（12）日台灣附近雲系發展的狀況，比起前兩天要活躍許多。鋒面雖然本身影響不大，但卻帶來較為不穩定的大氣條件。

今下半天以午後大雷雨為主，由於大氣不穩定，午後雷雨將很明顯，注意區域為「北北基、桃竹苗內陸、中南部內陸、東部、全台山區」。局部地區可能雨勢會持續到晚上7、8點。明日天氣與今日類似，不過水氣稍微減少。

▲今日天氣不穩。（圖/翻攝自Facebook／天氣即時預報）