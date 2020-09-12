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北台灣今變天！鋒面掠過轉涼有雨　下週有熱帶擾動

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今（１２）日鋒面通過，台灣北部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今（１２）日鋒面通過，台灣北部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。北台灣今天轉涼有雨，另外，氣象專家透露下週有熱帶擾動發展。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今日至下週一(12至14日)微弱鋒面從北部海面掠過，風向轉東北風，迎風面北台灣氣溫略降、稍轉涼；北海岸及宜花地區轉為有局部雨，北部亦略受影響，雲量增多有局部短暫雨；大氣不穩定，午後各地局部陣雨或雷雨的機率仍高，應注意較大雨勢。

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今日各地區氣溫：北部24至31度、中部24至34度、南部24至35度、東部23至35度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲下週二(15日)至週五(18日)白天，另一鋒面在東海、華中一帶，逐漸南移至北部海面。

最新模式模擬顯示，下週二(15日)至週五(18日)白天，另一鋒面在東海、華中一帶，逐漸南移至北部海面。台灣附近風向轉西南風，各地晴朗、中午微熱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。下週五晚鋒面南移，天氣轉變，北台降雨、降溫，影響程度與熱帶擾動的位置有關，有「不確定性」需持續觀察。

最新歐洲(ECMWF)模式及美國(GFS)模式模擬下週五20時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展，模擬的行徑向西北西，對台無直接影響。如果模擬位置像歐洲模式(左圖)，其外圍的水氣將匯入下週五晚抵達的鋒面，而加劇其影響；但如果模擬位置像美國模式(右圖)，則其外圍的水氣對鋒面就無貢獻。

由於是7天後的模擬，理論上已有不容忽視的「不確定性」，需要持續觀察；另外，在菲律賓東方海面，兩模式亦皆模擬出7天之後，另有熱帶擾動醞釀的跡象，亦是未來幾天觀察的重點。

 

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