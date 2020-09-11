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iPhone 12亮相時間曝！外媒：10/13發表、10/16預購　Pro系列再「神隱」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

蘋果將於美西時間9月15日舉行秋季新品發表會，彭博記者及多位爆料達人認為，此次發表會只會公布Apple Watch 6和 iPad Air 4，新的iPhone 12系列則會在10月的發表會亮相。最新消息指出，iPhone 12很可能在10月13日發表，10月16日預購。

國外爆料大神@evleaks曝光電信商的行銷郵件，內容提到「全新的 iPhone 12」，並稱能讓用戶「體驗5G」，此外還曝光一個日期，即10月20日（星期二），這是iPhone 12 5G預購結束的時間。

不過考慮到蘋果新iPhone的預購通常在周五開始，下個周四結束，然後在次日出貨。外媒猜測，該電信商很可能先將10月20日作為預留日期，意味著出貨時間很可能在那一周。

▲iPhone 12價格。（製表／記者謝仁傑）

▲iPhone 12價格。（製表／記者謝仁傑）

《IT之家》則指出，若果真如此，這代表iPhone 12發表活動可能會於10月13日舉行、10月16日開啟預購、10月23日開始出貨。

IT之家表示，這封郵件提到標準的iPhone 12 5G，但沒有提到高階的iPhone 12 Pro系列，很有可能是因為這些高階手機由於疫情延遲，不會和便宜的版本一起開賣。

值得注意的是，這與另一位爆料達人Jon Prosser在8月提供的資訊一致，當時他預估iPhone 12的發表會在10月12日開始的一周，出貨時間在10月19日開始的一周。

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