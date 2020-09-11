蘋果新套裝訂閱方案「Apple One」要來了！　傳 6 人共享月省150元

▲蘋果擬推新套裝服務「Apple One」。（圖／Apple官網）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果可望在未來推出同時綁定多項服務的訂閱方案，今年 6 月就傳出，在 Android 平台的 Apple Music 3.4.0 beta 版本中，發現了「Apple One」的編碼內容，或許就是套裝訂閱新方案的名字。

據《彭博》報導指出，關於此套裝訂閱的詳細內容，可能包含 Apple TV+ 和 Apple Music，以及包括 Apple Arcade、Apple News+ 和加大 iCloud 儲存空間的高級套裝。

在最新版本的 Apple Music 中，蘋果已經鍵入 Apple One 和 aristotle 的編碼，且在 iOS 13.5.5 Beta 版本系統中，有發現了包含套裝優惠（bundle offer）和套裝訂閱（bundle subscription）的內容；此外，從 Android 應用程式的這些新字串中，幾乎可以確認蘋果將推出的套裝方案就叫「Apple One」。

有關此套裝訂閱方案何時推出，目前還無法確認，不過就先前傳聞來看，蘋果可能會隨著 iPhone 12 共同推出這項新服務。據傳此套裝方案每個月可省下2至5美金（約50至150元台幣），若使用者訂閱最頂級的套餐服務，每個月的月費為45美金（1400元台幣）。

蘋果上週終於在官方網站正式公布秋季首波線上發表會的時間，發佈日期定於台灣時間 9 月 16 日凌晨一點。就外媒推測，首波新品應僅會出現 Apple Watch 與 iPad，因此新套裝服務可能要在 10 月才會與 iPhone 12 一起會推出。

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