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慶祝虎爺生日！紙風車劇團改劇《武松愛老虎》　打虎情節變「救虎」

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▲▼慶祝虎爺生日！紙風車劇團改劇《武松愛老虎》　打虎情節變「救虎」。（圖／紙風車劇團提供）

▲慶祝虎爺生日！紙風車劇團改劇《武松愛老虎》，打虎情節變「救虎」。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

「紙風車368兒童藝術工程」上半年因疫情緣故暫停，如今展開今年首次巡迴演出，26日晚間將到嘉義縣新港國小帶給親子們歡笑，也獲得地方各單位贊助，免費出借場地、志工，甚至警員也願意協助交通疏導。同時為慶祝虎爺誕辰日，首次將 《武松打虎》改劇名為《武松愛老虎》，打虎情節成了「救虎」的故事發展。

此次是今年度的首次巡迴演出，第3場演出來到嘉義縣新港國小，由在地「新港魅力商圈協會」贊助，協會由新港熱心的店家人士，為了發展新港商圈並促進新港的繁榮而組成；在疫情解封後特別邀請紙風車劇團來到新港鄉，是希望透過親子劇的表演，帶給小朋友及家長們歡笑。

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▲▼慶祝虎爺生日！紙風車劇團改劇《武松愛老虎》　打虎情節變「救虎」。（圖／紙風車劇團提供）

▲慶祝虎爺生日！紙風車劇團改劇《武松愛老虎》　打虎情節變「救虎」。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車表示，這次演出也獲得嘉義縣議會、嘉義縣文化觀光局、嘉義縣政府教育處、新港鄉公所、新港國小及新港奉天宮的支持，公所及學校更免費借用場地，甚至出動志工人力，協助演出順利進行，警員也都願意協助交通疏導，在週邊道路引導車輛動線。

同時為了慶祝虎爺誕辰日，首次改劇名為《武松愛老虎》，該劇是紙風車編創於1999年的劇碼，改編自同名的中國古典文學，也是近年屢獲邀演的作品，因演出當天適逢農曆6月6日虎爺誕辰日，為響應愛護動物，紙風車劇團首次更改劇碼。

▲▼慶祝虎爺生日！紙風車劇團改劇《武松愛老虎》　打虎情節變「救虎」。（圖／紙風車劇團提供）

▲劇中的打虎情節成了「救虎」的故事發展，老虎會殺人竟是一場因為人類恐懼害怕而造成的誤會。（圖／紙風車劇團提供）

《武松愛老虎》希望用戲劇傳達正面觀念深入民眾，此劇演出風格揉合傳統戲曲的鑼鼓、歌舞身段，還有可愛吸晴的老虎偶與觀眾互動遊戲，劇中的打虎情節成了「救虎」的故事發展，老虎會殺人竟是一場因為人類恐懼害怕而造成的誤會，最終景陽崗下的村民與老虎來了場大和解，所有人的誤會與恐懼也因此消散。透過救老虎的情節設定，同時傳遞保護動物、關心自然環境萬物的宗旨。

為讓嘉義縣的大小朋友都能體會藝術表演的驚奇與美好，又能不受疫情影響，紙風車邀請大家戴上口罩前往看戲，在7月26日(日)晚上7點在嘉義新港國小，為孩子童年留下一個美好回憶。

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