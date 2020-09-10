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在1歲半孫女前性侵媳婦！　董事長爸「我沒性能力」她穿開杈短裙

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▲山東省淄博理光董事長楊光金被指控性侵兒媳，兒子在公司面前敲鑼爆料。（圖／翻攝自微博，下同）

▲山東省淄博理光董事長楊光金被指控性侵兒媳，兒子在公司面前敲鑼爆料。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

山東省淄博理光董事長楊光金被指控，當著一歲半的孫女面前性侵媳婦，兒子更直接在公司大門敲鑼狂喊「我爹是畜生」。楊光金9日回應，他「生理功能受限」，平時沒有親密動作。

根據澎湃新聞報導，楊光金稱，自己有「生理問題」老婆也知道，所以根本沒有發生，要真發生的話就不會跟媳婦談租房，就會直接送給她房子了，「真行的話不就發生成了嗎，關鍵問題就因為不行才發生不成阿」。

楊光金也表示，當時見兒媳婦穿著前面開衩的短裙，還曾勸其回屋換上長褲，平時也沒有親密舉動，都只是幫忙看孩子。最後也氣憤向兒子放話，「我就是養條狗，見了主人還會搖搖尾巴」。

▲山東省淄博理光董事長楊光金被指控性侵兒媳，兒子在公司面前敲鑼爆料。（圖／翻攝自微博，下同）

楊光金指出，媳婦報警時描述性侵的時間不對，當時他正在與老婆講電話，所以不可能正在性侵兒媳，「不可能現場直播吧」。他也透露，不管是先前回大陸隔離期間，還是回加拿大至今，只接過一通警方電話，之後再沒有警察聯繫過。

楊男9日在微博發文爆料，因為新冠肺炎疫情，他年初將父母、妻兒通通送到加拿大溫哥華安置，沒想到7月12日父親突然支開母親，並當著一歲半的孫女面前，將媳婦拖進房間裡性侵；更誇張的是，母親知曉後仍選擇放任，甚至和父親一樣，認為這件事是「通姦」，最後他在絕望之下報警。

為了逼父親回到山東，楊男乾脆跑到公司門口拉起布條，並且一邊敲鑼一邊大喊，「楊光金當著18個月的孫女面前性侵兒媳婦！喪盡天良！我沒有爹了，我爹是個畜生！我也沒有家了！」

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