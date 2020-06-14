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大甲媽到嘉義！比往年提早2小時抵達　千人迎轎...翁章梁籲戴口罩　

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▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎抵達嘉義新港。（圖／記者翁伊森攝）

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎抵達嘉義新港，縣長翁章梁、立委王美惠等人迎轎繞庄。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

大甲媽祖繞境9天8夜第三日由雲林來到嘉義縣轄新港鄉，縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌、新港鄉長林茂盛、嘉義縣議員陳文忠等人於崙仔大橋上接駕。今年鑾轎於早上11點許抵達倫嘉義雲林交界處崙子大橋，較往年提早2小時來到嘉義，不過信眾人潮及陪同車輛還是不在少數。隨後鑾轎被迎接到新港南崙村，由地方仕紳進行參拜。翁章梁及何達煌對於大甲媽來到嘉義直說是嘉義人的福氣，也感謝剛出院的鎮瀾宮董事長顏清標於疫情解封就力挺此次出巡。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎抵達嘉義新港。（圖／記者翁伊森攝）

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▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎抵達嘉義新港現場依舊人山人海，但每個人嘴上都多了個口罩。（圖／記者翁伊森攝）

何達煌表示，非常感謝縣長翁章梁全力支持，他說禮拜一大甲鎮瀾宮跟他說三天後的禮拜四就要出巡，因此他立即與縣長通電話，兩天內就完成所有前置作業。另外感謝新港鄉公所，林茂盛鄉長及團隊的環境前置消毒

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎抵達嘉義新港。（圖／記者翁伊森攝）

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎抵達嘉義新港。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，對於大甲媽及香客來到嘉義，感謝奉天宮、縣府團隊及各鄉鎮公所齊心為抗疫的努力，包括提供住宿學校也在事前、事後進行消毒工作，表示將用濃厚的人情味迎接一年一度的遶境盛事。他強調，一定要戴口罩，對於進香隊伍餐食一定要排隊或是專人打菜，或是將便當包裝好。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎抵達嘉義新港。（圖／記者翁伊森攝）

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎抵達嘉義新港，大甲鎮瀾宮顏清標致詞。（圖／記者翁伊森攝）

大甲鎮瀾宮媽祖11日起駕，14日抵達新港奉天宮，預計停留兩天一夜，15日上午接受各界祈拜後，晚間11時起駕回程台中。此次由於時間匆促，嘉義縣政府10日針對迎駕儀式流程規劃、工作分配、遶境、駐駕、團拜、用餐、住宿等防疫措施進行討論，並做出多項決議，就是希望此次大甲媽出巡可以盡善盡美。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎抵達嘉義新港。（圖／記者翁伊森攝）

▲進香隊伍行經崙仔大橋。（圖／讀者提供）

▲進香隊伍行經崙仔大橋。（圖／呂紘毅拍攝）

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