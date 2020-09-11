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2020台北世貿美容化妝品展　藝群醫美集團推出創意氣球摸摸樂小朋友樂翻

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▲台灣本土醫美龍頭廠商藝群醫美集團參加國際美容化妝品展，今年推出「氣球摸摸樂」，讓小朋友愛不釋手，媽媽抱著小朋友一起玩，親子共度歡樂時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣本土醫美龍頭廠商藝群醫美集團參加國際美容化妝品展，今年推出「氣球摸摸樂」，讓小朋友愛不釋手，媽媽抱著小朋友一起玩，親子共度歡樂時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新冠肺炎疫情讓社會經濟活動停辦超過半年，睽違1年的2020台北秋季國際美容化妝品展9月10日至14日，於台北世貿一館盛大展出，台灣本土醫美龍頭廠商藝群醫美集團受邀參展，除展出MIT台灣製造優良品質以外，今年推出「氣球摸摸樂」，讓小朋友愛不釋手，媽媽抱著小朋友一起玩，親子共度歡樂時光。

▲台灣本土醫美龍頭廠商藝群醫美集團參加國際美容化妝品展，今年推出「氣球摸摸樂」，讓小朋友愛不釋手，媽媽抱著小朋友一起玩，親子共度歡樂時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

藝群醫學美容集團旗下公司「Dr.藝群保養品」，每年都是台北世貿國際美容化妝品展的銷售明星，每年推出創意活動，與消費者同樂。例如保養品夾娃娃機、旋轉木馬、大型馬卡龍造型轉蛋、電流急急棒、射飛鏢、展示放大1000倍的皮膚科學模型等活動，今年更推出「氣球摸摸樂」，幫美容展帶進歡樂的氣氛，打造消費者心中的藝群夢幻樂園。

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小朋友看到七彩霓虹燈氣球箱子裡面有很多滾動的氣球，就會興奮不已，小朋友會先用手伸到氣球箱裡面去抓一顆翻滾的氣球。接著必須把氣球用力捏破，碰的一聲，氣球破掉之後，才能拿到氣球裡面的紙條去領取贈品。有的小朋友會害怕氣球破掉，會把氣球拿給媽媽或拿給工作人員捏破，形成溫馨有趣的大人小孩互動。

▲台灣本土醫美龍頭廠商藝群醫美集團參加國際美容化妝品展，今年推出「氣球摸摸樂」，讓小朋友愛不釋手，媽媽抱著小朋友一起玩，親子共度歡樂時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師是皮膚科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長，王正坤醫師表示，新冠肺炎疫情影響降低之後，逛街人潮激增，產生報復性的消費，Dr.藝群保養品預期業績可以成長5成，這次在台北世貿中心展出的特色產品成分是神經醯胺、維生素B3、杏仁酸、玻尿酸與角鯊烷，並且把含有這些成分的Dr.藝群保養品做成大型的手拿板，供來賓拍照，讓來賓當一日網紅。

▲台灣本土醫美龍頭廠商藝群醫美集團參加國際美容化妝品展，今年推出「氣球摸摸樂」，讓小朋友愛不釋手，媽媽抱著小朋友一起玩，親子共度歡樂時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了有趣的行銷活動之外，藝群醫學美容集團結合雲端金流、實體物流、網路購物、展場下單與物流配送等虛實整合商業模式後，成功讓消費者不用拉著行李箱買貨，就能把產品輕鬆宅配到家。近年藝群致力於保養品研發及品牌行銷，獲得關鍵性成果，在肌膚保養品市場，開創新的藍海。

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