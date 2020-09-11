　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃百頁豆腐就像吃肥肉！熱量高到傻眼　西瓜「黃紅」營養差很大

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

許多食物外觀宛如雙胞胎，營養價值卻大不同。其中，百頁豆腐雖然形似豆腐，其實內含高脂肪，油膩程度不輸爌肉。（圖／陳家欣繪）

▲許多食物外觀宛如雙胞胎，營養價值卻大不同。其中，百頁豆腐雖然形似豆腐，其實內含高脂肪，油膩程度不輸爌肉。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANt

現在正是小玉盛產期間，你可曾想過它和紅肉西瓜有何不同？國泰醫院營營養師張斯蘭說，兩者最大的差異在於植化素不同，黃肉小玉是玉米黃素，有助於視力保健，紅肉西瓜是茄紅素，具有抗氧化力。

此外，西瓜所含的鉀離子較高，雖然有助於降血壓，但不適合腎臟病患，「大體而言，小玉、西瓜都屬於高GI(Glycemic index升醣指數，是指食物讓血糖上升的程度)水果，容易刺激血糖上升，糖分也很高，都要酌量食用。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃肉西瓜、紅肉西瓜。（圖／民眾提供）

▲黃肉西瓜、紅肉西瓜。

但豆腐的差異性就很大了！張斯蘭說，「豆腐的樣貌非常多種，其中傳統豆腐的蛋白質含量較高，同時含有鈣質；相較之下，一般超市的盒裝嫩豆腐並不含鈣質，不過擁有更多微量元素，有助於增進免疫力等等。」

「百頁豆腐就不同了！與其說是豆腐，它其實更像控肉！」張斯蘭說，百頁豆腐屬於加工食品，雖然也有蛋白質，但更多的是脂肪。「每100公克百頁豆腐含有17公克脂肪，是傳統豆腐的近6倍，也相當於吃下100公克的豬小排。」

傳統豆腐、百頁豆腐。（圖／馬景平攝、報系資料照）

▲傳統豆腐、百頁豆腐。

百頁豆腐是許多人吃滷味時的最愛，張斯蘭建議將它視為肉類，盡量不要吃太多，以免油脂、熱量都爆表。而凍豆腐是傳統豆腐變化而成，程涵宇營養師建議可自製，購買市售商品時要注意標示，不要選擇添加物過多的品項。

國泰醫院營養師張斯蘭。（圖／報系資料照）

▲國泰醫院營養師張斯蘭。

延伸閱讀
食物雙胞胎2／賭你會搞錯！糙米胚芽米一樣嗎？　主婦傻傻分不清楚
小餃子大花招1／小小樹食　還原酸菜鍋
吸塵器3強實測／男用？女用？重量不同　選對款讓你吸完不再「鐵手」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
長文評丁允恭「賴品妤留言9字慘遭洗版」　范雲一句話回應
快訊／中印外長聯合聲明「調解邊境衝突」　公布5項同意
女直播主「一夜情粉絲」醒來控撿屍！　串燒店老闆出庭打臉
快訊／約旦首都郊區發生大爆炸！　火光照亮夜空
離島偷吃女明星！高官荒唐性史　找酒店妹「皇帝級」多人運動爽翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

9月下旬可能還有4個颱風生成　專家示警：秋颱路線變化多又強

吃百頁豆腐就像吃肥肉！熱量高到傻眼　西瓜「黃紅」營養差很大

友情萬萬歲！史上最麻吉「星座組合Top3」出爐...雙魚＋摩羯超互補

士林夜市「地主」違法轉租國有地　議員疑關說！年爽賺暴利500萬

心跳快慢對3種人影響最大！　每分鐘大於70下死亡率增2倍

共軍擾台罕見連開記者會！網一陣騷動：兩岸開戰前必有「這徵兆」

鋒面到風向變！北台灣明轉涼有雨　雷雨轟炸3地區

大媽咬一口「生蝦」放回迴轉道！店員秒制止…她竟回：太腥了

9月交通大執法有感！網友苗栗過馬路「慘收罰單」：人生第一次

正妹OL客訴遭知名健身房男「輕佻騷擾」　經理反疑：是你主觀認為

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

9月下旬可能還有4個颱風生成　專家示警：秋颱路線變化多又強

吃百頁豆腐就像吃肥肉！熱量高到傻眼　西瓜「黃紅」營養差很大

友情萬萬歲！史上最麻吉「星座組合Top3」出爐...雙魚＋摩羯超互補

士林夜市「地主」違法轉租國有地　議員疑關說！年爽賺暴利500萬

心跳快慢對3種人影響最大！　每分鐘大於70下死亡率增2倍

共軍擾台罕見連開記者會！網一陣騷動：兩岸開戰前必有「這徵兆」

鋒面到風向變！北台灣明轉涼有雨　雷雨轟炸3地區

大媽咬一口「生蝦」放回迴轉道！店員秒制止…她竟回：太腥了

9月交通大執法有感！網友苗栗過馬路「慘收罰單」：人生第一次

正妹OL客訴遭知名健身房男「輕佻騷擾」　經理反疑：是你主觀認為

週刊誣指總統女特勤不倫戀　國安局懲處鬧烏龍

少女心炸裂！星巴克首次聯名Rebecca Minkoff　珍珠馬克杯、提袋超燒

《怪奇物語》警長套牢莉莉艾倫結婚了！　11嗨祝福：老爸，我好驕傲

月老繩「詹子晴招桃花術大公開」釣出本尊！　丫頭傻眼還原真相

9月下旬可能還有4個颱風生成　專家示警：秋颱路線變化多又強

約旦「軍事彈藥庫」電氣短路惹大爆炸！驚悚影片瘋傳　民眾尖叫嚇歪

快訊／國道一號麻豆段「槽車翻覆」2傷！柴油洩一地　警消警戒中

盤點新莊5大生活圈！自住客撐腰頭前　成交價量攜手走高

前賽揚左投背部痙攣　白襪凱戈入傷兵名單

星空貨櫃屋、露天浴缸小屋　5間Airbnb迷你屋精選快收進口袋中

失戀到海底撈「慶祝分手」！ 員工包圍送大驚喜...她雙手摀臉

生活熱門新聞

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

高官荒唐性史　找妹「皇帝級」多P

叫她0反應！4歲妹吐白沫送醫...家長怕爆

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

寶爺中風！愛瘋修老闆哭了：混蛋竟瘦了15公斤

正妹遭健身房男騷擾客訴　經理反質疑

大媽咬一口「生蝦」放回迴轉道：太腥了

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

共軍擾台連開記者會！網騷動：開戰前必有這徵兆

老公出軌！女師「月給婆婆12萬」慘成提款機

網友苗栗過馬路「慘收罰單」：人生第一次

逛全聯腦波弱！她曬炫黑口罩「一串字威炸」

北台灣明轉涼有雨　北宜花防雷雨

大媽神邏輯「硬要把好市多推車帶回家」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

PTT也神不到！台南好市多「隱藏店花」照曝光

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

公公孫女面前硬上　媳婦掙扎哭吼

高雄國小童沿街叫賣！茶葉蛋一包50惹哭她

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

月領張菲5萬　恆述法師怒：打發要飯的？

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面