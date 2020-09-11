吃百頁豆腐就像吃肥肉！熱量高到傻眼　西瓜「黃紅」營養差很大

▲許多食物外觀宛如雙胞胎，營養價值卻大不同。其中，百頁豆腐雖然形似豆腐，其實內含高脂肪，油膩程度不輸爌肉。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANt

現在正是小玉盛產期間，你可曾想過它和紅肉西瓜有何不同？國泰醫院營營養師張斯蘭說，兩者最大的差異在於植化素不同，黃肉小玉是玉米黃素，有助於視力保健，紅肉西瓜是茄紅素，具有抗氧化力。

此外，西瓜所含的鉀離子較高，雖然有助於降血壓，但不適合腎臟病患，「大體而言，小玉、西瓜都屬於高GI(Glycemic index升醣指數，是指食物讓血糖上升的程度)水果，容易刺激血糖上升，糖分也很高，都要酌量食用。」

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▲黃肉西瓜、紅肉西瓜。

但豆腐的差異性就很大了！張斯蘭說，「豆腐的樣貌非常多種，其中傳統豆腐的蛋白質含量較高，同時含有鈣質；相較之下，一般超市的盒裝嫩豆腐並不含鈣質，不過擁有更多微量元素，有助於增進免疫力等等。」

「百頁豆腐就不同了！與其說是豆腐，它其實更像控肉！」張斯蘭說，百頁豆腐屬於加工食品，雖然也有蛋白質，但更多的是脂肪。「每100公克百頁豆腐含有17公克脂肪，是傳統豆腐的近6倍，也相當於吃下100公克的豬小排。」

▲傳統豆腐、百頁豆腐。

百頁豆腐是許多人吃滷味時的最愛，張斯蘭建議將它視為肉類，盡量不要吃太多，以免油脂、熱量都爆表。而凍豆腐是傳統豆腐變化而成，程涵宇營養師建議可自製，購買市售商品時要注意標示，不要選擇添加物過多的品項。

▲國泰醫院營養師張斯蘭。

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