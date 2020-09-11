美軍「長弓阿帕契」直升機退役　折除零件組裝AH-64E

▲ 新加坡航空展 AH-64D 型長弓阿帕契直升機。（圖／記者謝婷婷攝）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國軍方為騰出空間給新的機種，將退役數百架的AH-64D「長弓阿帕契」( Apache Longbow)直升機。美國紅石兵工廠正在尋找新的承包商，進行直升機的拆除工作，並將拆除的零件極大化，用來組裝AH-64E「阿帕契守護者」(Apacee Guardian)直升機。

防衛部落格(Defense blog)報導，阿帕契執行辦公室正找尋新的合作夥伴，以一個月3-7架的拆除速度拆解AH-64D直升機。此項計畫的細節中提到，2022的2月到2027年12月是該項目的工作時間。2023年6月是首此交貨的期限，最後一次交貨期限則是在2027年3月。

▲ 從AH-64D 型長弓阿帕契拆除的零件，將沿用在AH-64E守護神阿帕契上。

波音公司所生產的AH-64D直升機美國陸軍的攻擊機種，多次在戰爭中展現其高度的訓練成果，能有效破壞敵軍裝甲並取得制空權。但某些地形，例如山區和市區則會讓該機種的發揮受限。

升級版的AH-64E不僅加載輸出更高的T700-GE-701D發動機，還配備遙控無人航空載具（UAV）、完整的儀器飛行（IFR），中華民國陸軍是最早使用該機種的部隊。

目前美國陸軍的機中包含了AH-64D和AH-64E，兩者性能接近，部分零件可以共用。阿帕契直升機分別在現役陸軍、國民警衛隊、武裝偵察營和騎兵部隊中服役，被設計出來為地面部隊提供足夠的支援。