超巨蜘蛛「狂嗑鳥脖」懸吊半空中！　45秒「驚悚進食片」曝光

記者黃心瑀／綜合報導

大自然是殘酷的！近日國外瘋傳一隻大蜘蛛進食的影片，從畫面當中可以看到一隻體型超巨大、身上有毛的蜘蛛，正死死抓住一隻鳥的頭專注進食，而這隻鳥的體型甚至還比牠自己大，短短45秒的影片，卻帶給觀眾極大的震撼。

從網路上的影片可以看到，蜘蛛懸掛在橫樑上，身形似乎還比獵物鳥小，但卻有力地抓住鳥的頭部跟脖子進食，畫面十分驚恐。根據外媒報導，這隻蜘蛛原本被認為是來自澳洲、世界上最大的蜘蛛—巨人捕鳥蛛（Goliath birdeater），但隨後一名德國研究生物多樣性的專家傑森（Jason Dunlop）卻表示，這隻蜘蛛比較像是粉趾狼蛛（pink toe tarantula），就算不是也一定有相當、緊密的關係。

傑森說，一般的狼蛛照理說是不會吃鳥的，但這並非聞所未聞，他猜測狼蛛可能把消化液吐到獵物身上，然後再將被液化的液體吸回去，就只會有骨頭、羽毛會被留下來丟掉。

報導中指出，粉趾狼蛛生活在樹木當中，母的腿長度可到達5英寸（約12.7公分），公的則稍微小一點，通常約為3.5英寸（約8.89公分）通常牠們的顏色為黑色，而且身上帶有毛，腿的末端則是會有一點點的紛紅色，原產於南北州北部的雨林地區，分布範圍包括委內瑞拉、巴西北部、圭亞那等地。