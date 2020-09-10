歐洲商會與成大、沙崙聯盟簽署合作備忘錄　黃偉哲：共同促進城市永續發展

▲歐洲商會由尹容理事長率員與成功大學、沙崙智慧產業創新聯盟簽署合作備忘錄，黃偉哲市長期待雙方合作交流，創造永續發展造福市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

歐洲商會由尹容（Giuseppe Izzo）理事長領軍，率領會員在10日專程南下與成功大學、沙崙智慧產業創新聯盟簽署合作備忘錄，黃偉哲市長除了請許育典副市長出席見證此一盛事外，更在與尹容理事長會面時，當面感謝歐商對台南的支持，並期待透過歐商與台南產官學的合作交流，創造永續發展、造福市民。

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黃偉哲市長表示，歐洲向來是城市永續發展的領頭羊，台灣政府每年皆受益於歐洲商會所提出的建議書，尤其今年商會在5G、能源轉型、智能運輸等的建議，更是臺南市重要的施政願景。

黃偉哲進一步指出，從陽光電城計畫、5G台南隊到自駕公車即將正式上路，再再展示了台南迎向智慧新都的決心。黃偉哲並表示，今年5月成軍的沙崙聯盟是股助力，結合了產官學的力量，讓台南在城市永續發展上走得更快、更遠。

尹容理事長表示，期望透過備忘錄的簽署與台南的產官學界，在永續綠能、智慧科技等領域建立長期的技術與研究交流，加深台歐之間的交流合作，一同為建立低碳家園的目標努力。

身兼沙崙智慧產業創新聯盟召集人的成功大學蘇慧貞校長表示，成大與歐洲商會曾於2013年簽署合作備忘錄，今日非常開心能夠重新開啟合作，期望彼此一同努力，攜手解決未來世代可能面臨的挑戰與困難。蘇校長並以沙崙智慧產業創新聯盟召集人的身份，向與會貴賓介紹沙崙聯盟的使命與智慧創新產業願景。

歐洲商會2011年制定「低碳倡議行動」，期促進台歐雙邊在能源政策上的交流，已連續多年於台南舉辦低碳城市會議，此次南下，除了與黃偉哲市長會面及簽署合作備忘錄外，更與市府、成功大學及沙崙聯盟共同舉辦低碳城市研討會，就低碳綠能、智慧運輸、循環經濟及智慧醫療等議題討論，台南市交通局、環保局及經發局等局處一同出席與會。

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