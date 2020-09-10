黃偉哲兌現承諾加碼辦理「將軍火」音樂節　今先公布許願卡司

▲台南市長黃偉哲兌現承諾加碼辦理「將軍火」音樂節活動，並先公布許願卡司，歡迎民眾呼朋引伴再次嗨翻濱海。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲於8月15日夏日音樂節「將軍吼」活動現場，向民眾喊話將再辦一場，卡司也開放大家到他的臉書許願，黃偉哲表示8月15、16日2天的將軍吼完之後也火紅了，所以將兌現承諾於9月27日在同樣的場地「將軍漁港」舉辦「將軍火音樂節」，10日率先公布卡司，歡迎大家呼朋引伴再次嗨翻濱海。

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觀光旅遊局郭貞慧局長表示，今年的將軍吼創下歷年來最高的參與人數，加上10月10日國慶煙火將在台南漁光島登場，為了讓大家有更多機會欣賞精彩音樂與花火秀，黃偉哲市長宣布加碼的9月27日「將軍火」音樂節活動，除演唱會外，也將搭配15分鐘煙火秀的演出，堅強的卡司陣容也於今日率先公布。

觀旅局表示，名單中不乏大家在市長臉書許願的清單，包含今年唱紅想見你片尾曲的天團「八三夭」、五堅情中的新生代嘻哈天才「婁峻碩」與亞洲舞狼邱王子「邱鋒澤」，還有情歌天后「萬芳」、金曲新人獎入圍的饒舌怪物「莫宰羊」、超實力派創作女聲「魏嘉瑩」、饒舌電眼男神「派偉俊」、唱跳輕漾女團「PER6IX」，以及網紅DJ主持人「小龜」，從下午5時半開始，要讓大家一路嗨到9時。

活動屆時也將進行交管跟相關的周邊市集配套，施放煙火的將軍漁港南北堤，因應布彈需要，更將於9月15日至9月30日進行全面安全管制，禁止釣客等非工作人員進入，而活動當天晚上6時到10時，將軍漁港出入港處也將全面管制，禁止所有船隻進出，以維安全。更多活動內容請至「台南旅遊網」http://www.twtainan.net/或「台南夏日音樂節」臉書粉絲團 www.facebook.com/tainanmusic查詢。

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