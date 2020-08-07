　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林智堅同台饒慶鈴　登熱氣球取經觀光設計力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市長林智堅搭乘熱氣球俯瞰花東縱谷。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅搭乘熱氣球俯瞰花東縱谷。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者　蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅「設計力，請你幫幫忙」全台收集設計力之旅，昨（6）晚馬不停蹄抵達最終站台東縣，合體饒慶鈴縣長，兩人一起深入阿美族部落，編織手工藝、品嘗部落「食」尚風味餐；今（7）早更在日出時分抵鹿野高台，搭乘台灣最大的熱氣球，以360度視野俯瞰花東縱谷。林智堅表示，此行看見台東將設計力導入美食與旅遊活動，帶動觀光、也為東部壯闊景緻帶來更多人潮，並邀請台東民眾10月一起來新竹市參加2020台灣設計展！

新竹市團隊一行人昨抵達台東後，首先拜訪東海岸最大的阿美族「都歷部落」，與縣長饒慶鈴共同體驗阿美族傳統手作月桃編織工藝，用葉子編出一朵玫瑰花；也享用了「知本部落食尚晚餐」，吃到水母炒蛋、蝸牛肉等頗具特色的餐點。

林智堅表示這些豐富的體驗，讓他感受到，不同族群的特產或美食，都能透過「設計力」發揮創意，變出各種特色料理。而今年設計展將以味覺設計作為策展主題之一，提供觀展者特殊的「五感體驗」，顛覆以往以設計師為主的策展型式。

兩位首長今日也在7000多名觀眾見證下，搭乘由全台第一位原住民籍熱氣球飛行員達亥駕駛的「綠巨人」緩緩升空，兩人開心與地上民眾揮手，「離開地球表面」俯瞰台灣之美。

林智堅表示，台東近年積極將設計力導入公共建設，並成為疫情之後，全球首度、也是唯一舉辦國際熱氣球嘉年華會的地方，現場草坡上，許多民眾鋪著野餐墊，看各種造型的熱氣球一個個充氣立起，搭配台灣國際熱氣球嘉年華的十周年限定商品，也讓林智堅市長看見台東縣如何透過設計力，帶動觀光新商機。

饒慶鈴表示，他們推薦竹市府團隊，體驗部落風味餐及搭乘熱氣球兩大行程。在台灣16個原住民族中，台東就占7個族群，因此台東縣積極推出部落體驗遊程或部落工作假期，輔導推動部落食尚，希望用多元方式介紹台東之美；另外，也很高興能帶林智堅市長一起「離開地球表面」一陣子，透過熱氣球，用不同視角欣賞花東縱谷之美。最後則希望繼2014年台東舉辦過設計展後，今年也能去新竹參加2020台灣設計展。

新竹市政府表示，「2020台灣設計展在新竹」10月1日至11日登場，橫跨中秋節與雙十節兩大節日，邀請大家一起Check in 新竹市。這次設計展主題為「Check in Hsinchu-人來風」，以新竹公園為主展場，串聯舊城區，豐富的展覽與展館，遍布新竹市的大街小巷，遊客可以跟著展區中所設置的「新竹獸」漫遊新竹，相關資訊，請上新竹市政府官網https://www.hccg.gov.tw/查詢，或撥打專線03-5337980，或洽1999市民服務專線。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

台南好享購市集好物多多 黃偉哲：歡迎全國朋友來台南消費享好康！

小琉球帶團30人想硬闖！潮間帶遭攔「爆打濺血」　管制員掛彩嗆：全體離職

新北希望市集 x淡水咖啡節　在地小農與咖啡師共譜商機拚振興

慶觀世音菩薩得道紀念日　侯友宜贈蘆洲湧蓮寺匾額「甘露普潤」

終結「玩命快遞」 守護外送員安全　新北交通局辦安全駕駛訓練課

新北勞工局8月辦17場聯合徵才　找頭路的市民朋友別錯過

新北勞動教育學院開課　最夯勞資會議代表專班招生中

福安舘守護認助弱勢微型保險　每年認助3百萬起跳

萬國通路聯手台塑推出抗菌行李箱　黃偉哲鼓勵產業拼經濟顧防疫危機中創商機

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

情趣用品店「半夜A片架被掃落」　監視器曝光...網笑：色鬼來光臨

邱鋒澤「單身嗎?」突脫口：我已婚　采子新歌爆抄襲..老闆凝重回應

于美人：每天一則羅霈穎可愛故事　「喜歡小鮮肉的原因」大家都笑了

美、日政要來台「免除14天隔離」　陳時中：如果發生感染我會負責

周興哲脫了！「撕開上衣」露精壯身材　疫情後首場演唱會..要大家戴好口罩

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

台南好享購市集好物多多 黃偉哲：歡迎全國朋友來台南消費享好康！

小琉球帶團30人想硬闖！潮間帶遭攔「爆打濺血」　管制員掛彩嗆：全體離職

新北希望市集 x淡水咖啡節　在地小農與咖啡師共譜商機拚振興

慶觀世音菩薩得道紀念日　侯友宜贈蘆洲湧蓮寺匾額「甘露普潤」

終結「玩命快遞」 守護外送員安全　新北交通局辦安全駕駛訓練課

新北勞工局8月辦17場聯合徵才　找頭路的市民朋友別錯過

新北勞動教育學院開課　最夯勞資會議代表專班招生中

福安舘守護認助弱勢微型保險　每年認助3百萬起跳

萬國通路聯手台塑推出抗菌行李箱　黃偉哲鼓勵產業拼經濟顧防疫危機中創商機

中職／史上3千萬人次　可望9日洲際象猿戰產生

鹽酥雞要自己夾！奧客暴怒「帶十等嚮導刷1星」　超狠留言曝光：我會再來

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

放棄台大賺360萬！她親自回應「8大原因」　成績前3%改填亞洲大學

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

犯錯回報又怕被主管罵！「三明治溝通法」把壞消息變成好消息

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

逢甲「套房王」出租近千套房！月租600萬收到煩…網友看傻了

Angelababy為倪妮慶生！　連續7年發文曝「神仙閨蜜情」

蕭亞軒脫口：我放棄了…　遭粉絲怒罵「一天到晚瘋瘋癲癲」親自留言反擊

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

地方熱門新聞

小琉球帶團闖爆打！管制員：全體離職

民眾退房隔天接飯店來電索賠

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

彰化爆潛在社區感染！8/25報告出爐

台南好享購市集好物多多

離家兒車已典當...家裡狂收12張罰單及停車單　

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

2天內狂飆99人...礁溪老爺「疑食物中毒」145人上吐下瀉

稻田「除草神器」...竟是大賣場裡賣的長柄刷！

萬國通路聯手台塑推出抗菌行李箱

福安舘守護認助弱勢微型保險

侯友宜贈蘆洲湧蓮寺匾額「甘露普潤」

小艇全速衝撞龜山島鯨豚　宜蘭縣農業處回應

新北希望市集x淡水咖啡節拚振興

更多熱門

相關新聞

林智堅宣傳台灣設計展在新竹

林智堅宣傳台灣設計展在新竹

2020台灣設計展「Check in新竹-人來風」10月將在新竹市登場，新竹市長林智堅本周啟動五天「設計力，請你幫幫忙」環台行程，他拜訪七縣市與縣市首長同台，透過遊艇出海、熱氣球升空、農產區跑透透，「海陸空」上天下地全方位宣傳設計展，不設限收集各類產業設計力，包括農業、傳統產業、科技產業，各縣市首長也表示，10月一定率團來訪，「設計的語言跨越藍綠」，共同尋求市民美好生活。

2020台灣設計展尋靈感　林智堅體驗熱氣球

2020台灣設計展尋靈感　林智堅體驗熱氣球

林智堅與潘孟安合體　可可農莊見屏東巧克力職人設計力

林智堅與潘孟安合體　可可農莊見屏東巧克力職人設計力

林智堅合體黃偉哲　百年商港透過設計力重生

林智堅合體黃偉哲　百年商港透過設計力重生

新竹市、嘉義市接棒台灣設計展

新竹市、嘉義市接棒台灣設計展

關鍵字：

2020台灣設計展 林智堅

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

彰化萬人抽血　驚見新冠抗體

珉娥三度輕生　公司回應：已送往醫院治療中

騎士見「勾魂萌寵」跟到騎錯路！

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

爸爸買車！父親節突宣布「妳有一個妹妹了」

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

準薔蜜逼近北上！捲豪雨彈狂掃台灣

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

北市女倒「木炭堆」亡　留10張紙「盼得到父母關愛」

新北、桃園　取消機車兩段式左轉

珉娥再PO「鮮血直流」割腕照！　點名智珉、雪炫

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！
高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面