林智堅同台饒慶鈴　登熱氣球取經觀光設計力

▲新竹市長林智堅搭乘熱氣球俯瞰花東縱谷。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅「設計力，請你幫幫忙」全台收集設計力之旅，昨（6）晚馬不停蹄抵達最終站台東縣，合體饒慶鈴縣長，兩人一起深入阿美族部落，編織手工藝、品嘗部落「食」尚風味餐；今（7）早更在日出時分抵鹿野高台，搭乘台灣最大的熱氣球，以360度視野俯瞰花東縱谷。林智堅表示，此行看見台東將設計力導入美食與旅遊活動，帶動觀光、也為東部壯闊景緻帶來更多人潮，並邀請台東民眾10月一起來新竹市參加2020台灣設計展！

新竹市團隊一行人昨抵達台東後，首先拜訪東海岸最大的阿美族「都歷部落」，與縣長饒慶鈴共同體驗阿美族傳統手作月桃編織工藝，用葉子編出一朵玫瑰花；也享用了「知本部落食尚晚餐」，吃到水母炒蛋、蝸牛肉等頗具特色的餐點。

林智堅表示這些豐富的體驗，讓他感受到，不同族群的特產或美食，都能透過「設計力」發揮創意，變出各種特色料理。而今年設計展將以味覺設計作為策展主題之一，提供觀展者特殊的「五感體驗」，顛覆以往以設計師為主的策展型式。

兩位首長今日也在7000多名觀眾見證下，搭乘由全台第一位原住民籍熱氣球飛行員達亥駕駛的「綠巨人」緩緩升空，兩人開心與地上民眾揮手，「離開地球表面」俯瞰台灣之美。

林智堅表示，台東近年積極將設計力導入公共建設，並成為疫情之後，全球首度、也是唯一舉辦國際熱氣球嘉年華會的地方，現場草坡上，許多民眾鋪著野餐墊，看各種造型的熱氣球一個個充氣立起，搭配台灣國際熱氣球嘉年華的十周年限定商品，也讓林智堅市長看見台東縣如何透過設計力，帶動觀光新商機。

饒慶鈴表示，他們推薦竹市府團隊，體驗部落風味餐及搭乘熱氣球兩大行程。在台灣16個原住民族中，台東就占7個族群，因此台東縣積極推出部落體驗遊程或部落工作假期，輔導推動部落食尚，希望用多元方式介紹台東之美；另外，也很高興能帶林智堅市長一起「離開地球表面」一陣子，透過熱氣球，用不同視角欣賞花東縱谷之美。最後則希望繼2014年台東舉辦過設計展後，今年也能去新竹參加2020台灣設計展。

新竹市政府表示，「2020台灣設計展在新竹」10月1日至11日登場，橫跨中秋節與雙十節兩大節日，邀請大家一起Check in 新竹市。這次設計展主題為「Check in Hsinchu-人來風」，以新竹公園為主展場，串聯舊城區，豐富的展覽與展館，遍布新竹市的大街小巷，遊客可以跟著展區中所設置的「新竹獸」漫遊新竹，相關資訊，請上新竹市政府官網https://www.hccg.gov.tw/查詢，或撥打專線03-5337980，或洽1999市民服務專線。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導