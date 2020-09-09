住院搭訕15歲少女！35歲男騙進公廁「扒衣硬上」　還逼看掏槍DIY　

▲冷氣工住院期間結識少女，竟將對方騙到廁所性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

35歲胡姓冷氣工人去年6月間邀約15歲少女奇奇（化名）外出見面時，竟趁機將對方騙進公園女廁，褪去奇奇全身衣物，藉此撫摸奇奇胸部、吸吮乳頭，並以手指性侵得逞。事後，奇奇向母親訴苦，才揭開胡男狼行。對此，台北地院審理後，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，將胡男判刑10年，可上訴。

判決指出，胡男去年3月於醫院住院期間，因查看奇奇的「住院手環」，因而知道奇奇為14歲以上未滿16歲之少女，並進一步認識對方。兩人出院後，胡男去年6月邀約奇奇於超商見面，再帶奇奇前往新北一處公園的女廁內，孰料，才進到廁所內，胡男竟隨即褪去奇奇的上衣、外褲及內褲，先是以手撫摸、搓揉奇奇胸部，用嘴吸吮奇奇的乳頭，並伸舌舔下體，過程中還無視奇奇多次出言拒絕，最後以手指硬上得逞。

奇奇事後返家向母親訴苦，母親趕緊帶她前往醫院驗傷，並報警處理。奇奇回顧當時提到，胡男提議要去公園的廁所內，她也跟著進去，怎料，胡男竟扯掉她的衣褲，儘管她不停說「不要」，也出手拒絕，胡男仍執意繼續做，甚至在她面前打手槍。

對此，法官勘驗上述說詞、驗傷證明後，確認胡男犯行，而台北地院認為，胡男明知自己與奇奇年齡差距近20歲，且奇奇為14歲以上未滿16歲之少女，卻未能克制己慾而侵犯少女，影響奇奇身心、人格發展，考量胡男犯後坦承不諱，審酌後依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，將胡男判刑10年，全案仍可上訴。



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