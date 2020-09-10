丁允恭捲桃色糾紛請辭獲准　命理師去年就已預言

▲總統府發言人丁允恭劈腿遭爆料。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

總統府發言人丁允恭遭女記者爆料，指丁擔任高雄市新聞局長時，曾與她交往，但丁當時已有未婚妻，還同時劈腿多人，Y女甚至還稱遭丁「逼墮胎3次」，2人甚至還在局長辦公室內發生性關係。

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這段不堪的過往被揭露後，丁允恭隨即向總統蔡英文請辭，也遭輿論大肆撻伐。命理師蔡上機表示，他在去年出版的書中，曾預言會有政府高官因為桃色糾紛下台，如今看來果然應驗。

蔡上機指出，他在去年出版的著作《2020開運天書》一書中早有預言生於1976、民國65年，生肖屬龍者若是政府官員、權貴，或是企業家、娛樂界或公眾人物，恐爆桃色性糾紛，與丁的現況不謀而合。

蔡上機說，屬龍者桃花旺盛，職場工作職位越高者，桃花魅力就越強，但本身在感情中扮演強勢角色，若遇到一樣強勢的對象時，會硬碰硬，發生衝突摩擦，甚至有人身上的傷害發生，

蔡上機說，屬龍者性生活非常愉悅，如未避孕，很有可能會懷孕，如果未婚者沒有規劃結婚，甚至還有人工流產的可能。



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