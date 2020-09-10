「台北賭神」子敗光家產…闖百貨偷500萬金飾「賤賣50萬」下場曝

▲池男除在超商拿酒喝外，也涉及多起洋酒行竊案。（圖，資料照／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪、羅志華／台北報導

有「黑道太子爺」稱號的池姓男子於4月間，潛入北市中山區當鋪偷走現金11萬餘元，5月時又在新光三越站前店，偷走「今生金飾」櫃位約500萬的飾品，變賣約50萬元。北院10日依多項竊盜罪判2年8月徒刑、另有10月徒刑得易科罰金30萬元，並判池男應賠「今生金飾」473萬餘元。

池男於4月20日，先在中山區當鋪偷走現金11萬1500元，又於同月25日，偷走中正區銀樓價值8萬餘元的2枚戒指，5月7日上午，再闖入新光三越站前店，偷走約5百萬元金飾；北院除依竊盜罪判刑外，也判池男應賠償「今生金飾」473萬5555元。

▲池男又於5月間，在新光三越站前店偷了近500萬元的金飾。（圖／記者張君豪翻攝）

但有「黑道太子爺」之稱的池男，家境一度相當優渥，池父江湖人稱「天槓義」，早年在賭場打天九牌，贏多輸少堪稱「台北賭神」，據傳池父40多歲才得獨子池男，對他相當寵愛，30多年前更斥資數千萬，在台北開了兩家大型理容KTV供兒子經營。

不料池男將兩家店每月上百萬的獲利，都拿去吃喝嫖賭、結交酒肉朋友，最後不僅理容店黯然收攤，池男更因誤交損友、染上毒癮，在敗光父親事業後，改以偷竊、強盜維生，時常鬧上社會版面。

池父早年對道上兄弟相當大方，博得不少美名，但晚年因身體狀況欠佳、時常臥病在床，面對兒子的失態及債務也相當無力，雖一度透過關係，讓兒子去學習廚藝，但池男仍舊不學好，又接連犯下多起竊案。

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