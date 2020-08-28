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鐵棍鑿牆破強化玻璃「釣出」12支名錶　變現40萬買BMW到高雄爽釣真魚

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▲▼男子偷走8隻勞力士以及珠寶後，花22萬購買bmw中古車逃往嘉義高雄一帶。（圖／記者邱中岳攝）

▲警方逮捕當鋪穿牆盜尤男時，他在高雄釣魚場釣魚。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

尤姓男子6月間趁凌晨無人時，跑到台北市中山區某當舖隔壁公寓，用鐵棍鑿牆，接著再鑽破強化玻璃，用鐵絲釣出當鋪陳列櫃中的12支勞力士等名錶，拿去變現40多萬元後，買了輛二手BMW，警方循線南下高雄到釣魚場逮捕尤男，台北地檢署28日依加重竊盜罪嫌起訴。

54歲的尤男曾在6年前因撬開鐘錶店鐵皮屋頂，鑽入店內偷走30支名錶，共值約3百萬元；6月13日凌晨，騎腳踏車到台北市吉林路1處當鋪，從當舖旁沒關門的公寓樓梯間，用細長鐵棍鑿牆穿孔，尤嫌一度手痠想放棄，但突然發現牆壁已經被他鑿穿了，只剩下店家陳列櫃的玻璃櫥窗，他繼續鑽破強化玻璃後，再用鐵絲綁在鐵棍上，1支1支的把櫃內名錶釣出來。

▲▼男子偷走8隻勞力士以及珠寶後，花22萬購買bmw中古車逃往嘉義高雄一帶。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲尤男用贓款買來的二手BMW。（資料照／記者邱中岳翻攝）

遭竊的當鋪老闆娘在隔天下午4點多，整理清潔店面時，才赫然發現陳列櫃後方的牆壁被鑿穿1個大洞，趕緊報案，此時尤嫌已經將偷來的12支勞力士、萬國IWC等名錶，拿到三重跳蚤市場變賣換現40多萬元，買了輛2手BMW，開車南下，警方循線找到高雄1間釣魚場，把正在釣魚的尤嫌逮捕歸案。

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