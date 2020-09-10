iPhone 12電信廣告曝光！外媒推測新機發表日可能是這天

▲蘋果iPhone 12最快這兩個月亮相。圖為iPhone 11系列。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果iPhone 12最快這兩個月亮相，知名爆料人士Evan Blass釋出貼出一張疑似iPhone 12的廣告郵件，透露電信商已開始為銷售5G iPhone 12做準備。

Evan Blass 9日於推特貼出一張電信商廣告電郵截圖，圖中寫著「Hello iPhone 12」、「成為一第一個在（電信商名稱被模糊處理）上體驗5G的人吧」。值得注意的是，下方標註的預購結束日期為10月20日，可能驗證新一代iPhone將於10月發表的消息。不過郵件上並無發表日期或價格等資訊。

不過《PhoneArena》指出，10月20日為周二，蘋果以往會在周五展開預購至下周四，並於第二天開始發貨。依照傳統iPhone上市時程推測，若10月20日為預購截止日期，則新一代iPhone的發表日可能為10月13日，並於10月16日展開預購，預期出貨時間將於10月19日當周開始。

目前普遍預期，蘋果新一代iPhone將有3種尺寸4機款，均支援5G聯網並採用OLED螢幕，整體外型設計將致敬iPhone 4，有著平坦的金屬邊框。

蘋果8日晚間釋出秋季發表會邀請函，活動將於台灣時間16日凌晨1點登場，此次邀請函主視覺為藍色，可能暗示新品將以「藍色」為主。不過爆料蘋果消息準度較高的《彭博》記者Mark Gurman從此次活動的標語「Time Flies」推斷，活動應與Apple Watch有關，而新一代iPhone則將延後至10月發表。

推特爆料人士Jon Prosser也認為，這場活動將會以Apple Watch Series 6為主，並會推出一款新的10吋iPad。由於iPhone 12「尚未準備好」，預計將在10月發表。