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iPhone 12 Pro真的有LiDAR掃描儀？鏡頭保護貼洩密

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▲▼ 蘋果 APPLE 。（圖／路透社）

▲蘋果新一代iPhone機款最快有機會於下周亮相 。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

日前有爆料達人曝光疑似iPhone 12 Pro系列的玻璃背蓋諜照，暗示新機款將配備與iPad Pro相同的LiDAR光學雷達掃描儀。稍早又有外媒釋出由配件商生產的iPhone 12鏡頭保護貼，其中6.1吋及6.7吋的「Pro」機款開孔側面證實將搭載LiDAR掃描儀的傳聞。

《Appleinsider》從中國深圳配件商Rainbow取得的一系列蘋果未發布與開發中新品配件照，其中也包括iPhone 12全系列機款的鏡頭保護貼。觀察圖片，疑似為5.4吋、6.1吋iPhone 12的鏡頭保護貼設計與iPhone 11並無太大變化，而6.1吋及6.7吋iPhone 12 Pro系列的保護貼則與先前爆料人士Mr. White釋出的諜照布局相同。

Mr. White釋出的照片上，除了三鏡頭開孔及TrueTone LED閃光燈孔、麥克風孔外，還有多了一個黑色的圓孔，外媒推測可能是LiDAR光學雷達掃描儀。

除此之外，也有一張螢幕保護貼及一款iPad保護殼配件照曝光，不過從螢幕保護貼上幾乎無法觀察到新機款的正面設計線索；至於iPad保護殼的部分，《Appleinsider》推測應為iPad Air 4的保護殼，從圖中可看到，保護殼開了4個揚聲器的孔，可能暗示新款iPad Air將與iPad Pro相同，具備4個揚聲器。

雖然Rainbow保證圖片是基於「正確資料」所設計，但確切產品設計及規格則仍待蘋果發表為準。

iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光！神秘黑圓孔疑為「LiDAR掃描儀」

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