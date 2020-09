iPhone 12 Pro真的有LiDAR掃描儀？鏡頭保護貼洩密

▲蘋果新一代iPhone機款最快有機會於下周亮相 。(圖/路透社)

記者王曉敏/綜合報導

日前有爆料達人曝光疑似iPhone 12 Pro系列的玻璃背蓋諜照,暗示新機款將配備與iPad Pro相同的LiDAR光學雷達掃描儀。稍早又有外媒釋出由配件商生產的iPhone 12鏡頭保護貼,其中6.1吋及6.7吋的「Pro」機款開孔側面證實將搭載LiDAR掃描儀的傳聞。

An accessory manufacturer is betting Apple's #iPhone12Pro models will have a LiDAR sensor, and is making camera bump protectors with extra holes. https://t.co/a6RZl4G74W pic.twitter.com/hA1yXe54le