台積電5奈米加持！　下一代 iPad Pro 和 Macbook 傳搭載 A14X 處理器

▲傳首款搭載蘋果自家設計處理器的設備將是下一代 Macbook 和 iPad Pro。（圖／取自pixabay）



記者謝仁傑／綜合報導

下一代的 Mac 和 iPad Pro 可望首度搭載蘋果自家處理器 A14X，A14X 將在今年底首度應用在超輕型12吋 MacBook 上，電池壽命估長達15～20小時。

蘋果 6 月就在 WWDC 上宣布，Mac 將在未來兩年內從搭載 Intel x86 的 CPU 過渡到自家設計 Arm 架構的 Apple Silicon 處理器；彭博亦報導，蘋果目前正在開發至少三種基於 A14 晶片的 Mac 處理器。

業界消息指出，台積電將從今年第四季開始為蘋果提供 5 奈米技術的新型處理器，並將於年底投入量產。台積電為鞏固蘋果處理器獨家供應商的地位，去年宣布對 5 奈米技術投入高達250億美元（約新台幣7,340億元）的資金。

報導指出，首批新型處理器具有12個內核，其中包括8個高性能內核和至少4個高效能內核。據說蘋果未來將進一步探索具備12個以上內核的 Mac 處理器，甚至已經在設計基於 A15 晶片的第二代 Mac 處理器。

蘋果原計畫在今年秋季推出的下一代高端 iPad Pro，傳會搭載12.9吋的 mini-LED 顯示器，但由於疫情影響甚鉅，似乎未能如願。現有多個消息認為，新款 iPad Pro 會延至2021上半年推出。

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