女友代駕沿路歪…他「從後座伸手一抓」　緊貼8分鐘後GG了

記者黃翊婷／綜合報導

石姓男子今年7月24日深夜11時許到朋友家和酒談天，隔日凌晨搭上女友的機車準備返家，出於好意從後座幫忙扶住把手，穩住機車，沒想到卻因此被警員認定酒駕。基隆地院法官考量到石男沒有任何前科紀錄，事後也很後悔，日前依法判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

▲石男從後座幫女友騎機車，被認定為酒駕。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案無關）

判決書中提到，石男7月24日前往位於基隆市暖暖區的朋友家喝啤酒，雙方一直聊到隔日凌晨3時許，他知道酒後不能騎車，於是請女友「代駕」，自己則乖乖坐在後座。

然而，女友騎機車的技術似乎不太好，一直很不穩，行經基隆市愛三路與南榮路口時，石男終於忍不住，決定從後座伸手往前握住把手，兩人緊貼繼續往前騎了8分鐘左右，正巧遇到警員攔查，他配合進行檢測，呼氣酒精濃度值達每公升0.25毫克，當場被認定為酒駕。

▲石男看女友騎車不穩，出於好意才出手幫忙。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關）

基隆地院法官認為，吐氣酒精濃度達0.25MG/L以上，會使駕駛人產生複雜的技巧障礙、駕駛能力變壞等行為表現，肇事比率比一般未飲酒時高出2倍，石男明知不能酒駕，卻還是執意上路，罔顧自身及公眾的往來安全，行為的確不可取。

但法官考量到石男這麼做是為了幫助女友，犯後態度配合，而且也很懊悔，加上過去沒有任何犯罪前科，家庭經濟狀況不佳，相信經過這次教訓已知警惕，最終依法判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

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