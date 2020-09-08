27歲男開賓士C250國道「鬼切逆向」撞爛！竟無照酒駕　前女車主哭了

▲27歲男開賓士C250國道「鬼切逆向」撞爛！（圖／翻攝「台南爆料公社」臉書，下同）



記者許力方、林悅／台南報導

台南發生一起驚悚車禍，8日清晨天才剛亮，有民眾行經國道8號時，目擊一輛白色賓士C250轎跑竟騎上中央分隔島，與對向轎車相撞，當場車頭碎裂，對方車體扭曲變形，更幾乎瞬間成了廢鐵。警方調查發現，原來賓士27歲黃姓駕駛不僅無照，還酒駕逆向肇事；前女車主也出面哭喊「剛賣半年的車」就這樣悲劇了。

目擊民眾清晨近6時拍下照片PO上臉書，只見賓士C250橫騎上國道中央分隔島，猛撞對向一輛銀色Toyota轎車，賓士左前車頭幾乎撞碎，鈑金脫落、安全氣囊也全爆開，Toyota更慘烈，整輛車面目全非，滿地零件殘骸，甚至車頭一顆輪胎直接噴飛，瞬間變成一團廢鐵，場面觸目驚心。

PO文引發網友狂酸「想換車搞這麼大陣仗喔」、「再飆啊」、「殺肉了」、「第一次看的這樣變換車道.....鬼之切入」，疑似前女車主也出面，出示同車牌行照哀嘆「還沒半年我愛的車…」顯示出廠年份為2016年，沒想到才賣出不到半年就悲劇，讓眾人也不禁直呼「好車沒了」、「可惜了」！

警方表示，8日清晨5時許接獲通報，安南區（國8）安吉路三段附近發生車禍，經調查，27歲黃姓男子無照駕駛賓士，沿安吉路北向時逆向，與南向的43歲楊姓女駕駛發生碰撞，造成楊女臉部受傷，經送奇美醫院搶救，沒有生命危險，黃男則未受傷。

進一步酒測，發現黃男酒測值達1.07毫克，楊女則為0。警方初步研判，肇事原因為黃男酒駕逆向行駛。

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▼賓士無照酒駕撞爛，前女車主出示行照哭了。

