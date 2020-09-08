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16歲高中生「無照酒駕」　唱KTV闖紅燈噴飛！撞頭重傷昏迷

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▲▼16歲高中生「無照酒駕」　唱KTV闖紅燈噴飛！撞頭重傷昏迷。（圖／東森新聞）

▲16歲高中生「無照酒駕」闖紅燈噴飛！撞頭重傷昏迷。（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

南投16歲體育班的葉姓高中生，周末返家和好友喝酒歡唱，外出卻無照沒戴安全帽酒駕，闖紅燈撞上一台貨卡，連人帶車噴飛翻滾落地，頭部受重擊，當場昏迷，昏迷指數只有3，還在加護病房觀察，尚未脫離險境。

事發於5日，葉姓少年周末返家，和國中同學一起去KTV唱歌喝酒，深夜11時許跟朋友借車外出，沒戴安全帽無照酒駕，行經中正路、信義路口時闖紅燈，一輛皮卡貨車正好通過，雙方都來不及剎車撞上，機車碎片當場飛散，他連人帶車噴摔滾地，倒在分隔島旁，一動也不動。

▲▼16歲高中生「無照酒駕」　唱KTV闖紅燈噴飛！撞頭重傷昏迷。（圖／東森新聞）

▲▼16歲高中生「無照酒駕」　唱KTV闖紅燈噴飛！撞頭重傷昏迷。（圖／東森新聞）

貨車被攔腰撞凹一個洞，現場殘骸四散，葉姓少年則因沒戴安全帽，頭部受到重創陷入昏迷，救護人員到場時，他躺地無法動彈，初步無法排除頸椎問題，意識已經剩下3分，經警方抽血檢驗，發現他酒測值高達0.99毫克，目前昏迷指數僅3，再加護病房觀察。

據悉，葉姓少年曾是少棒投手，平時在外地就讀高中體育班，周末才會回部落。重回事發現場，居民都說，中正、信義路的十字路口因車不多，經常有駕駛搶快闖紅燈通過，「大家都不喜歡等！」至於肇事責任仍待警方進一步調查釐清。

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