夏普推出業界最大120吋8K液晶顯示器　適用商品陳列展示

▲夏普推出業界最大120吋8K液晶顯示器。（圖／夏普提供）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（Sharp）今（10）日宣布，將發布120吋8K顯示器<8M-B120C（日本機種型號），這款業界最大的120吋大螢幕，特別在8K超高清解析度具有壓倒性的表現力，將徹底改變專業顯示器的使用場景。

夏普表示，業界最大的120吋8K液晶顯示器，具有超大螢幕寬2657.2mm、高1494.7mm，從近看細緻紋理質感到風景遠端的景深都可真實一一呈現在消費者眼前，如臨現場。

夏普指出，隨著液晶電視「AQUOS 8K」開發所孕育出的影像處理技術，Full HD或4K解析度的內容影像在8K解析度螢幕下也可順暢播放且可精細清晰呈現。

夏普說明，支援HDMI 2.1規格，僅須一條傳輸線即可連接輸出8K 60P / 4K 120P影像的設備，也支援常規8K影像以4條HDMI2.0傳輸方式。

夏普強調，可運用在商店陳列等商業設施、辦公室設計藍圖和設計審視，直接透過大螢幕觀賞確認大型產品，例如汽車、房屋和家具的詳細資訊和商品全貌，或是透過數位科技展示藝術品，如繪畫和雕塑等，運用大螢幕呈現更多藝術品細節表現。

▲夏普推出業界最大120吋8K液晶顯示器。（圖／夏普提供）