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夏普宣布100%持有Dynabook　東芝TOSHIBA退出筆電市場

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▲dynabook Portégé X30L-G。（圖／夏普提供）

▲Dynabook Portégé X30L-G。（圖／夏普提供）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（Sharp）今（13）日發出聲明，繼2年前東芝出售PC業務80.1%的股份予夏普後，夏普正式收購剩餘19.9%股份，Dynabook成為夏普全資子公司，但並無組織、人員、系統因而變動與調整，Dynabook將持續客戶智能行動裝置應用的最佳解決方案。
 
台灣玳能科技總經理陳欽信表示，SHARP入主之後，dynabook積極以提升競爭力和企業價值而努力，持續拓展PC事業、智慧科技與智能行動裝置解決方案等領域，並與母公司夏普三大事業群之一的ICT團隊合作，整合硬體、軟體與服務。

陳欽信指出，未來不論在教育單位、醫療事業、電競產業、雲端計算平台，以及智慧工廠進而到8K生態鏈等領域，Dynabook將承繼30年創新智慧及革新技術的經驗堆疊，共同為客戶創建更高附加價值解決方案，打造次世代的智慧科技並因應後疫情變動快速的環境。
 
夏普表示，近期在商務市場推出的機種，像是dynabook Portégé X30L-G和Portégé X40-G展現出商務所需的多工高效、穩定續航、安全防護之外，重量僅870g的極致輕薄機身，並兼顧超高耐用性，更是讓客戶為之驚艷與讚賞。

家用筆電方面，夏普指出，Satellite L系列搭載全新Intel 第十代處理器，其獨立顯示卡搭配雙儲存空間讓效能加倍，14吋與15.6吋超窄邊框螢幕與快速充電的設計，提供給顧客繪圖設計、影音學習的最佳工具，更為了讓家用筆電顧客能安心使用商品，保固服務則全系列直接升級為3年保固服務。
 
夏普說明，針對目前雙機需求大增，Dynabook也推出「dynaConnect智慧互聯APP」，整合智慧型手機安卓/iOS系統與筆記型電腦Windows系統在同一平台，結合兩者的使用體驗，無縫整合手機與電腦的相關應用。

夏普補充，透過WiFi 或者是藍芽連結，可以從單一平台簡易操作的介面中執行，包含 :迅速瀏覽、資料共享、影音遙控、簡報控制、手寫或語音輸入、電話接聽等，大幅提高工作效率與協同合作的效能，而該款APP商業版8月1日起已在Apple Store / Google市集上線。
 
夏普分享， 目前在台灣市場除了新商品，通路的擴展與布局也逐漸展開，除了與台灣夏普既有的銷售通路合作外，與原東芝時期商務菁英夥伴「新向系統科技」，也著重於科技製造業、零售服務業、日商企業、金融服務業等產業，提供整合式的資訊服務系統與視訊會議整合解決方案。

夏普強調，目前也攜手「展碁國際」深耕台灣通路市場，以虛實整合方式進行推廣，除了強化電商平台的銷售外，也積極擴展實體銷售據點，讓日本原創的dynabook 能夠於筆電市場的殺戮戰場中，異軍突起。

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夏普Dynabook東芝TOSHIBA筆電

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