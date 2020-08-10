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東芝Toshiba退出筆電市場 Dynabook成為夏普子公司

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▲東芝Toshiba退出筆電市場 Dynabook成為夏普子公司。（圖／資料照，記者黃克翔攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

東芝Toshiba 發出官方聲明，要將最後僅存的 Dynabook 業務轉讓給夏普公司，正式宣布退出筆電市場，結束為期 35 年的品牌經營歷史。

受到智慧型手機、平板等行動裝置的衝擊，加上 Apple 公司的 Mac 系列步步進逼，筆電市場一年不如一年，大約在兩年前，東芝Toshiba 就宣布將 80.1% 的 PC 業務股份賣給了夏普 Sharp 公司，交易價格約 3600 萬美元，成為最大股東的夏普將其筆電業務以“Dynabook”這品牌重新出發，公司名稱也更名為 Dynabook Inc.。

夏普公司在今年 6 月份確認購買剩餘 19.1% 的股權，而東芝Toshiba 於上週宣布這個交易已經完成。換句話說，未來 Toshiba筆電將全數以 Dynabook 的名稱由夏普來經營。而 Dynabook Inc. 順理成章地成為夏普全資子公司。

ComputerWorld 指出，Toshiba 公司於 1985 年開賣的 T1100 是真正意義上的筆電產品，配備 9 吋黑白螢幕、重量 4.1 公斤，可以讀取當時最小的 3.5 吋磁片，儲存空間 720kb。1991 年，該公司更進一步發表全球首款配備彩色螢幕的筆電 T3200SXC，儲存空間 120MB、重量 7.9 公斤，要說 Toshiba 是筆電之父也不為過。

▲東芝1985 年開賣的 T1100 是首款黑白螢幕筆電 。（圖／資料照，記者黃克翔攝）

The Register 的編輯 Simon Sharwood 指出，1990 年代 Toshiba 筆電一直處於領導地位，1990 年一直到 2000 年這十年間，Toshiba 電腦業務都在全球前五名，然而隨著 ThinkPad、Macbook 的成功，Dell、HP 等廠商也積極做出相對的策略，Toshiba 最熱門的 Satellite 系列以及強調輕薄的 Portégé 系列卻沒有什麼改變，這明顯阻礙的該公司後期發展。

據路透社報導，當 Toshiba 將其股份出售給夏普之前，Toshiba 在 PC 市場業務已從 2011 年的出貨最高峰（1,770 萬部）直接掉到 2017 年的 140 萬台不到。

作為比較，2017 年筆電總出貨量為 1.647 億部，排名前五大分別為 HP（24.3%）、聯想（20.2%）、Dell（15.2%）、蘋果（9.6%）以及華碩（9.5%），東芝連個車尾燈都看不到。

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