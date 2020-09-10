呱吉跟民進黨要「艱困選區」選立委？ PTT釣出本尊親回應

圖、文／鏡週刊

有網友在PTT政黑版分析，民進黨對於艱困選區的做法就是禮讓給公眾形象沒有太多民進黨色彩的政壇新面孔，像是黃國昌、林昶佐、洪慈庸、陳柏惟和賴品妤。但隨著現在綠強藍弱，民進黨可能不想再禮讓，若呱吉（台北市議員邱威傑）想更上一層樓，只能跟民進黨要艱困選區。此則貼文也釣出呱吉本人出來回答。

網友猜測，2024年立委大選民進黨應該不會禮讓台北市選區，提問新北、桃園和新竹這三個縣市哪個是民進黨長期攻不下來的艱困選區，也猜測呱吉已向民進黨釋出合作善意。

而貼文也釣出呱吉本人帳號南宮博士出來回答，呱吉表示，他住的北松山有吳怡農，也認為他是不錯的人，2024年會支持他選上立委。且南松山許淑華和洪健益都耕耘很久，沒有跟他們搶地盤的理由和正當性，如果能換掉現任，對徐巧芯也樂觀其成。

呱吉坦言，其實沒人接觸過他，他也沒釋出過好意，大家都很怕跟他說了什麼就被爆雷出去。目前他的任期只剩2年，現在只在乎是否能培育後進加入政壇。這樣就能安心榮退。至於松山信義區議員這塊，像是吳崢或是其他進步派，他都很樂意讓出這個位置給他們發揮。

呱吉表示，他只想在2年後，在鮮花與淚水中說「我努力過了，我也不愧對那11,786個投給我的選民。謝謝大家！」



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