　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暴力夫攜3子女反鎖家門　妻淚躲樓梯間「只敢等他睡了再回家」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／新北報導

人妻小美（化名）受不了丈夫阿強（化名）毆打、辱罵，甚至經常遭反鎖在家門外，只得躲在樓梯間等到丈夫入睡才回家，雖然2016年間選擇分居，無奈夫妻關係依舊沒有改善，這才完全心死並向新北地院訴請離婚，日前獲得法官裁准。

樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小美被趕出家門期間，都是窩在樓梯間等丈夫入睡才敢回去。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

小美在判決書中主張，和阿強是在28年前結婚，婚後因為協助售屋的事情經常發生爭執，夫妻關係也逐漸降到冰點，最後一起住過的家位於新北市三重區，當時兩人已經分房睡，「我們完全沒有感情了，1999年、2000年之後他開始打我，都是吵架之後動手，大約2、3天就打一次，持續了幾個月，我們就不再說話了」、「他時常把我反鎖在屋外，不准孩子幫忙開門，我只能躲在公寓的樓梯間，等到他就寢再進入」。

小美表示，她為了照顧3個孩子沒有外出工作，阿強卻經常拿這一點出來羞辱，甚至還說過只願意負擔子女生活費這種話，「他比較自私，雖然還是有支付生活費，但後來覺得付出太多，不夠的部分就乾脆不給了」，實在是受不了這樣的生活，才選擇在2016年間分居，無奈關係還是沒有好轉，最終決定離婚。

▲洪姓男子三度闖入鄰宅大樓頂樓，換穿鄰女洋裝內褲在樓梯間手淫射精內褲裡，女子驚覺報警查辦變態男。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲小美長期受到丈夫言語羞辱或肢體暴力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

兩人的女兒也出庭證稱，她是到高中畢業才搬去和母親同住，父親的脾氣不是很好，一家人同住期間，雙親大約2、3天就吵架一次，都是在吵錢的問題，吵一吵父親就會動手打母親，曾拿過拖鞋、掃把等東西打，「他們分居之後，爸爸有時會打電話給我，希望媽媽趕快遷戶籍、解決在外的金錢問題，他說不希望被媽媽拖累，除此之外並不會關心我們的生活。」

而阿強經過合法通知並未到場，也沒有提出任何書狀聲明。新北地院法官認為小美與女兒的證詞相符，上述種種應該都是真的，考量到阿強長期與妻子爭吵、動不動就施以肢體暴力，沒有給予尊重，讓妻子飽受身心折磨，分居之後也沒有任何積極修補婚姻關係的行為，甚至連挨告了也「無視」，可見已經無意繼續維持婚姻，最終裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
父女戀！布萊德彼特新歡曝光　小29歲嫩模「長得像裘莉」
何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」前夫還住在一
天降混凝土！正妹建築師險遭毀容　肇事工人：不然我娶妳啊
快訊／連日大雨！台南女騎士自摔掉進水溝　昏迷溺斃
快訊／北北基等18縣市豪大雨特報！南高屏嚴防雨彈來襲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

法院認證10萬換偷吃！　「洪荒之力法官」金句連發：監獄關不住心

彰化萬人血清報告今出爐！　前疾管局副局長「曝數字」預言四贏

影／大雨灌安平！黃偉哲守整夜「凌晨4點還在回臉書」　網友狂勸休息

萬華女華僑遭分屍案偵結　兇手燒炭亡不起訴…疫情卡關家屬拿不到死亡證明

再給一次機會陪陪他們！母蹲苦窯想6子淚崩　一張照秒曝悔販毒：想牽他們的手

比特犬疑誤認騎士跟隨　護主跳車咬人不放...肉屑掉馬路

情人節臉書直播與17歲少女激情！　友人幫忙取鏡...2男下場曝

他犯毒誡判囚除夕夜喝農藥　獲救睜開眼見妻兒哭...頓悟

外國辣妹「身懷13項傲人絕技」...他一看秒約戰新北套房！剛進房結局翻轉

天降混凝土！正妹建築師險遭毀容　肇事工人：不然我娶妳啊

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

小猴被撞死玉山母獼猴心碎抱屍 5天4夜帶著行動...害怕人車靠近

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

萬華女華僑遭分屍案偵結　兇手燒炭亡不起訴…疫情卡關家屬拿不到死亡證明

再給一次機會陪陪他們！母蹲苦窯想6子淚崩　一張照秒曝悔販毒：想牽他們的手

比特犬疑誤認騎士跟隨　護主跳車咬人不放...肉屑掉馬路

情人節臉書直播與17歲少女激情！　友人幫忙取鏡...2男下場曝

他犯毒誡判囚除夕夜喝農藥　獲救睜開眼見妻兒哭...頓悟

外國辣妹「身懷13項傲人絕技」...他一看秒約戰新北套房！剛進房結局翻轉

天降混凝土！正妹建築師險遭毀容　肇事工人：不然我娶妳啊

桃園醋夫8刀殺妻狠奪命　6刀自殘賠罪...送醫無生命危險

士林捷運站有怪客！尾隨壯男噴霧嗆「你再跑啊」　他奔銀行清洗求救

快訊／連日大雨！台南女騎士「連人帶車」掉進30公分深水溝　臉朝下溺斃

「白影飄過」坐上搖椅！監控系統通知「門外有動靜」　她喊：爸爸回家了

下雨不能兜風！汪「跑步機當草地」哀怨踏步　網笑：遛狗神器

遭黃捷控訴「經驗法則」審查入黨資格　陳志明：時間與邏輯均不正確

血清關鍵報告「陽性萬分之8.3」是否全台通用　陳秀熙：不能說幾乎是零

膚質大躍進！女星愛用「妝前乳」推薦，遮個黑眼圈就出門

LEXUS新年式ES 200「動力升級」169萬起！ES 250導入單一運動版

萬華女華僑遭分屍案偵結　兇手燒炭亡不起訴…疫情卡關家屬拿不到死亡證明

俄14歲少女生完「抱女寶寶開心亮相」　10歲男友捧花接出院…甜吻準備當爸媽！

「奧迪卡死出入」警撥電話無法處理！她氣等2hrs真相超瞎：政府啊...網戰翻

東京23區再延15天！KTV＋販酒餐飲業者「10點打烊」解禁無望

社會熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救

台中女倒車輾老公　搶救不治

快訊／台東金聯世紀酒店凌晨失火　1遊客傷

老父被騙4千萬…兄弟質問他卻笑「蠢才借我錢」遭分屍6塊

旗下小姐太會賺！29歲酒店經紀遭同行打死

快訊／桃園男懷疑妻外遇！怒砍8刀殺死妻

清大男圖書館尻槍！爽完向長髮正妹甩精

即／台南下營女騎士自摔！掉進30公分深水溝溺斃

快訊／花蓮醉男「夜躺台9線」　遭輾過慘死

彰化女闖平交道　蹲鐵軌上等自強號

更多熱門

相關新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

高雄一名男子近期離婚後一直單身，尋覓不著好對象，到了25日七夕情人節，寂寞難耐的他決定進入某美容院找老司機諮詢，接著到指定飯店等待驚喜，後來一名擁有34D傲人上圍的美熟女登場，他心花怒放開始「瘋狂連續撞擊」，美熟女「抓欄杆+撕床單」叫不停，等到男子怒吼並噴發後…埋伏警方立刻進門逮捕！

海底撈卡片祝福謝和弦、莉婭　網：挺外遇

海底撈卡片祝福謝和弦、莉婭　網：挺外遇

台裔日本參議員蓮舫證實離婚：人生觀不同

台裔日本參議員蓮舫證實離婚：人生觀不同

養婆婆再扛200萬債　妻放生台商夫

養婆婆再扛200萬債　妻放生台商夫

辦離婚路上！老公「匕首插妻胸」結束生命：她綠我

辦離婚路上！老公「匕首插妻胸」結束生命：她綠我

關鍵字：

新北地院離婚

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

「麥當勞女神」破尺度脫了！

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

即／準空姐打工爆頭亡！民宿暫停營業

即／高雄市宣布5地區27日停班停課

快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救

呱吉爸中風突從病房消失「錯愕扛9000萬債」

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面