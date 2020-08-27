暴力夫攜3子女反鎖家門　妻淚躲樓梯間「只敢等他睡了再回家」

記者黃翊婷／新北報導

人妻小美（化名）受不了丈夫阿強（化名）毆打、辱罵，甚至經常遭反鎖在家門外，只得躲在樓梯間等到丈夫入睡才回家，雖然2016年間選擇分居，無奈夫妻關係依舊沒有改善，這才完全心死並向新北地院訴請離婚，日前獲得法官裁准。

▲小美被趕出家門期間，都是窩在樓梯間等丈夫入睡才敢回去。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

小美在判決書中主張，和阿強是在28年前結婚，婚後因為協助售屋的事情經常發生爭執，夫妻關係也逐漸降到冰點，最後一起住過的家位於新北市三重區，當時兩人已經分房睡，「我們完全沒有感情了，1999年、2000年之後他開始打我，都是吵架之後動手，大約2、3天就打一次，持續了幾個月，我們就不再說話了」、「他時常把我反鎖在屋外，不准孩子幫忙開門，我只能躲在公寓的樓梯間，等到他就寢再進入」。

小美表示，她為了照顧3個孩子沒有外出工作，阿強卻經常拿這一點出來羞辱，甚至還說過只願意負擔子女生活費這種話，「他比較自私，雖然還是有支付生活費，但後來覺得付出太多，不夠的部分就乾脆不給了」，實在是受不了這樣的生活，才選擇在2016年間分居，無奈關係還是沒有好轉，最終決定離婚。

▲小美長期受到丈夫言語羞辱或肢體暴力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

兩人的女兒也出庭證稱，她是到高中畢業才搬去和母親同住，父親的脾氣不是很好，一家人同住期間，雙親大約2、3天就吵架一次，都是在吵錢的問題，吵一吵父親就會動手打母親，曾拿過拖鞋、掃把等東西打，「他們分居之後，爸爸有時會打電話給我，希望媽媽趕快遷戶籍、解決在外的金錢問題，他說不希望被媽媽拖累，除此之外並不會關心我們的生活。」

而阿強經過合法通知並未到場，也沒有提出任何書狀聲明。新北地院法官認為小美與女兒的證詞相符，上述種種應該都是真的，考量到阿強長期與妻子爭吵、動不動就施以肢體暴力，沒有給予尊重，讓妻子飽受身心折磨，分居之後也沒有任何積極修補婚姻關係的行為，甚至連挨告了也「無視」，可見已經無意繼續維持婚姻，最終裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。