快訊／金錢豹擄殺案才收押5煞！又5男被裁定「50～60萬元」交保候傳

▲台中討債虐殺案9日又有5人至南投縣集集警分局主動投案。（圖／民眾提供，下同）



記者白珈陽、邱茀濱／台中報導

疑似黑吃黑！台中市金錢豹南七店日前有2名廖姓男子遭人押至民宅凌虐，事件造成1死1傷。事後黃嫌等5人主動投案後被法院裁准羈押禁見。不過，今（9）日上午又有5人投案，並表示曾參與犯案過程，經檢方偵訊，分別以50萬至60萬元交保候傳，並限制出海出境。

這起案件發生於台中市南屯區金錢豹南七店，4日凌晨2名廖姓男子（均28歲）走出店外後，黃姓主嫌等5人將2人開車載至水里山區一處民宅以棍棒、熱熔膠等器具凌虐30小時，其中1人全身有72%的大面積皮下嚴重出血，造成低血溶性休克致死，另1人四肢除左腳外皆有骨折情形，被嫌犯送至台中榮總丟包。

黃嫌於案後向警方自首，供稱為50萬元債務想教訓2人，未料卻下手過重。檢警查出雙方均為詐團成員，不排除有黑吃黑可能，複訊後認為，黃嫌等5人涉犯殺人、妨害自由等罪嫌，有湮滅證據、勾串證人及共犯之虞，且為5年以上重罪均有羈押之原因，有羈押的必要性，向法院聲請羈押禁見，法院裁准。

未料，9日上午又有張姓男子等5人，主動向南投縣集集警分局投案，表示曾參與犯案過程。案經南投地檢署檢察官複訊後，綜合目前事證及涉案情節，諭知張嫌以60萬元、其餘4人以50萬元交保候傳，並均限制出海出境。