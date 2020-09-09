大園軍史公園新街溪「大片油漬」　禍首是化學廠！最高罰300萬

▲大園軍史公園新街溪發現漏油。(圖／環保局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

又見漏油污染河川事件！桃園市環保局指出，大園區軍史公園旁新街溪9日經民眾發現，有一大片廢油漬，經派員前往現場循線往上游追查找到禍首，係古亭路一家化學製品製造工廠未妥善清理廠內油污，致該油漬沿廠內雨水收集陰井續流至新街溪造成河川污染，如依違反水污染防治法最高可處300萬元罰鍰。

▲環保局派員循線往上游追查找到禍首。(圖／環保局提供)

環保局表示，業者於稽查員進廠後才驚覺違法，表示所殘留的油污是前業者所遺留的，尚未清理完成才導致油污流至廠外溝渠續流導致新街溪污染，表示會負起責任進行清理。環保局立即請業者先鋪設攔油索及吸油棉緊急應變，避免新街溪污染持續擴大，當場依違反水污染防治法規定告發，並限期於16日前完成改善。

▲環保局要求業者先鋪設攔油索及吸油棉緊急應變。(圖／環保局提供)

該起河川油污事件，經受理後，立馬派員到軍史公園旁新街溪稽查，發現明顯的油污殘留情形，證據保全隨即採取驗品後繼續往上稽查，到古亭路附近雨水溝出現油漬情形，隨即進廠稽查，該廠從事化學製品製造業，稽查員於廠內雨水溝除發現有油污殘留外，雨水收集陰井也有殘留油污。

環保局強調，污染稽查無假期，環保報案中心24小時值勤，只要接獲案件即刻派員前往稽查，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法，以免傷了荷包又損及商譽。

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