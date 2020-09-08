丟保麗龍垃圾砸到清潔隊員　不道歉反罵「油條」　環保局怒提告！

▲ 台南東區一名男子丟裝有保麗龍黑色塑膠袋時，砸到清潔隊員，非但不道歉還辱罵清潔隊員「油條」而被提告吃上官司。（圖／翻攝自台南爆料公社）

記者林悅／台南報導

台南市環保垃扱車7日前往東區崇明十街清運垃圾時，一名男子在垃圾車尚未停妥，即將裝有保麗龍黑色塑膠袋丟向垃圾車，卻砸到清潔隊員，清潔隊員勸導卻引起該男子不滿，怒嗆「我有繳稅的！」、「油條！」，環保局8日下午派員陪同清潔隊員向一分局提告，控告涉嫌妨害公務、公然侮辱罪嫌，警方受理偵辦中。

據了解，該事件發生在7日下午4時多，台南市環保局垃圾車前往崇明十街進行垃圾清運，李姓清潔隊員站在後斗準備協助民眾丟棄垃圾，但車尚未停妥之際，即有一名男子一袋裝有保麗龍黑色塑膠袋丟向垃圾車，卻砸中李姓隊員，李員事後勸導對方說保麗龍要分類，但該名男子聞言疑惱羞成怒，先說「你一定要給我倒」，後續又怒嗆「自己有繳稅」，罵李員「油條」，整個過程全被密錄器拍下。

台南市環保局指出，7日下午4時多，東區崇明十街發生李姓清潔隊員遭民眾拿垃圾包砸身體事件，事發原因為民眾未依規定排出保麗龍，隊員告知保麗龍爲回收物不能當垃圾丢而引起，環保局東區清潔隊於8日下午4時多，派員陪同該名隊員到台南市警一分局文化派出所提告妨礙公務及公然侮辱罪嫌，另針對垃圾未分類情事，依違反廢清法第12條未依規定排出廢棄物予以告發。台南市警一分局指出，該案已向警方提出告訴，警方目前已受理依法偵辦中。

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