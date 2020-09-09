基隆男討債「車內硬上」少女！談判撂友「揮斧頭+砸車」　下場出爐

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

基隆市中正公園今年2月27日凌晨發生一起鬥毆事件！陳姓男子幫女友向少女小君（化名）催討購物款項時，於車內性侵對方，事後，小君哥哥得知後，氣得約陳男出面談判。案發當時，兩方人馬共4台車、20人相約中正公園，孰料，雙方一見面便大打出手，其中一方還持斧頭猛砍，連開4槍，共釀成6人受傷。對此，基隆地檢署近日針對性侵一事，依強制性交罪起訴陳男，至於鬥毆部分則另案偵辦。

▲雙方約基隆市中正公園談判，一見面便大打出手。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

檢警調查，陳男女友於臉書直播賣衣服，因熟客小君多次購買卻賒帳多筆，累積數萬元款項未還，才請陳男出面幫忙催討債務，而陳男約小君今年2月24日晚間見面協調還債時，卻趁機於車內性侵小君。

事後，小君返家向哥哥訴苦，因而埋下整起鬥毆事件導火線；小君哥哥為替妹妹出氣，與陳男相約2月27日於中正公園談判，然而，小君哥哥僅找來3名友人到場，陳男則找來10多名友人出面助陣，雙方一見面隨即出手，最後小君哥哥這方因不敵陳男人數優勢，除了遭斧頭砍傷，車子更遭砸毀，當場棄車逃逸。

警方經調閱監視器、詢問相關當事人後，當晚逮捕陳男等人，但在偵辦過程意外得知，雙方鬥毆主因竟是因陳男性侵小君，因此立即請小君到案說明。陳男於警詢時坦承有與小君發生關係，但否認為性侵，堅稱「雙方兩情相悅」，不過，檢方未採信其說詞，近日偵結依強制性交罪起訴陳男，至於鬥毆部分則另案偵辦。

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