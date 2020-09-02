　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新莊21歲嗜賭男暗夜喬債遇襲　4煞為50萬元持刀猛砍給他教訓

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼楊男因欠下50萬元賭債，暗巷遭人持西瓜刀襲擊。（圖／記者游宗樺攝）

▲楊男因欠下50萬元賭債，暗巷遭人持西瓜刀襲擊，地面留下血跡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區一名男子因沈迷網路賭博，陸續欠下約50萬元賭債，1日深夜11時許接到電話，剛出門準備協調債務時，卻在化成路63巷內遭人持西瓜刀砍傷，男子背部、手部中刀後，自行跑到400公尺外的派出所求救，所幸就醫治療並無大礙。警方根據傷者供詞，3個小時後查獲涉案轎車，並將車上4人帶回偵辦，全案將依聚眾鬥毆、傷害罪嫌進行偵辦。

據了解，楊姓男子（21歲）與人有50萬元的賭債糾紛，事發前與20歲的翁姓債主約好到住家附近的超商協調還款事宜，不料才剛出家門，遇到一輛轎車迎面開來，從車上下來翁男與另一名手拿西瓜刀的陌生男子，楊男還來不及問個明白就被對方持西瓜刀朝背部猛砍，雖然伸手擋刀，左手臂也因此受傷。2名兇嫌在動手後迅速逃離現場，楊男則在中刀後自行到附近的頭前派出所求救。

▲▼楊男因欠下50萬元賭債，暗巷遭人持西瓜刀襲擊。（圖／記者游宗樺攝）

▲楊男遇襲後自行到頭前派出所求救。（圖／記者游宗樺攝）

值班台警員見到楊男全身是血，立即幫他通報救護車，將他送往亞東醫院急救，所幸並無生命危險。警方經詢問楊男事發經過後，研判對方不滿被害人欠賭債不還，於是立即派出警網追查，成功在3個小時後發現涉案轎車，大批警員掏槍喝令車上4人下車，並在車上搜出3把西瓜刀和1根鋁棒。

警方已將涉案的3男1女帶回法辦，經調查發現他們均是從台北市文山區跑來新莊討債，警方將翁男、同車的吳男（20歲）、負責開車的蔡男（20歲）及前來聲援的潘女（22歲）全數將依聚眾鬥毆及傷害罪嫌，移送至新北地檢偵辦。

▲▼新莊警方深夜將行兇的4名犯嫌帶回法辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方將行兇犯嫌帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還房貸　曝超神投資法
獨／神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒　親曝高雄少女來電心情
高雄少女戴項圈遭囚禁！破案關鍵是「備用手機」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新莊21歲嗜賭男暗夜喬債遇襲　4煞為50萬元持刀猛砍給他教訓

載少女到竹東！盧男認了「計畫耍警察」　2嫌無保請回理由曝光

2坪密室藏床上！「詭謎透天厝」囚少女66小時　19歲嫩妻列關係人

騎士「轉頭看妹」下秒撞車倒地！美腿女回眸關心他…網嗨翻：一切都值得了

主嫌手機關鍵對話…均已「收回」　警還原追查是否有其他受害少女

高雄少女遭囚禁66小時未受凌虐　原來早有警覺…假意順從

桃園懸案22年還公道！17歲少女遭虐殺焚屍　2嫌遭聲押禁見

槍擊館長嫌沒付錢「打99通電話」請律師　事務所：基於道義

獨／大家都在找你！還拿留言給我看　高雄少女親曝「保全界李宗瑞」囚66小時

獨／神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒　親曝高雄少女來電心情：這幾天好緊張

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

新莊21歲嗜賭男暗夜喬債遇襲　4煞為50萬元持刀猛砍給他教訓

載少女到竹東！盧男認了「計畫耍警察」　2嫌無保請回理由曝光

2坪密室藏床上！「詭謎透天厝」囚少女66小時　19歲嫩妻列關係人

騎士「轉頭看妹」下秒撞車倒地！美腿女回眸關心他…網嗨翻：一切都值得了

主嫌手機關鍵對話…均已「收回」　警還原追查是否有其他受害少女

高雄少女遭囚禁66小時未受凌虐　原來早有警覺…假意順從

桃園懸案22年還公道！17歲少女遭虐殺焚屍　2嫌遭聲押禁見

槍擊館長嫌沒付錢「打99通電話」請律師　事務所：基於道義

獨／大家都在找你！還拿留言給我看　高雄少女親曝「保全界李宗瑞」囚66小時

獨／神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒　親曝高雄少女來電心情：這幾天好緊張

新莊21歲嗜賭男暗夜喬債遇襲　4煞為50萬元持刀猛砍給他教訓

載少女到竹東！盧男認了「計畫耍警察」　2嫌無保請回理由曝光

2坪密室藏床上！「詭謎透天厝」囚少女66小時　19歲嫩妻列關係人

夫妻網上徵求「特殊搬家工」　舊家裸體搬到新家…獎金7萬8

中職／富邦悍將爭獨居龍頭　羅力大戰樂天霸能

中職／砸傷5年再碰上　陽耀勳：林哲瑄說他會怕

暑假作業被退回！學生「蹲坐教室外瘋狂補寫」　網笑：滿滿回憶呀

自拿BB槍「射爆一邊蛋」！　狂男10天後多重器官衰竭亡

桃園「焦黑火燒屋」1200萬出售！網傻：旺宅耶…內行人點關鍵

情侶必學7個體位！吵架後的性愛特別激情

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

社會熱門新聞

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

高雄少女案　全台出動200警力

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女親曝相處「保全界李宗瑞」驚恐66小時

神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒

消失的梯子連　警擴大追查「保全李宗瑞」

即／高雄少女案盧男、王男無保請回

少女獲救畫面曝！警「破密室2門」攻堅吼：不要動我開槍喔

高雄少女原來早有警覺　假意順從

更多熱門

相關新聞

即／新莊「木造頂加」燒光　婦20%燒燙傷急送醫

即／新莊「木造頂加」燒光　婦20%燒燙傷急送醫

新北市新莊區民生街31日下午1時許發生一起火警案，一處公寓頂樓加蓋不明原因起火燃燒，因大多為木造火勢迅速燃燒，燃燒面積約15平方公尺，警消獲報到場後救出一名女姓婦人（約80多歲），全身20% 2度燒燙傷，意識模糊，緊急送往衛福部台北醫院，火勢目前已經撲滅，詳細起火原因仍待釐清。

女力爆發！健美女警助推1500公斤拋錨車

女力爆發！健美女警助推1500公斤拋錨車

酒店經紀搶生意！遭23歲同業擄走狂毆丟包慘死

酒店經紀搶生意！遭23歲同業擄走狂毆丟包慘死

酒店經紀遭虐丟包慘死…媽心痛啜泣！見報案人起身鞠躬道謝

酒店經紀遭虐丟包慘死…媽心痛啜泣！見報案人起身鞠躬道謝

不爽小黃臨停沒打燈　後車持刀怒砍

不爽小黃臨停沒打燈　後車持刀怒砍

關鍵字：

賭債西瓜刀新莊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

高雄少女案　全台出動200警力

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

15歲小小彬升高中了！

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

即／太平洋雙颱！第10號海神生成

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面