新莊21歲嗜賭男暗夜喬債遇襲　4煞為50萬元持刀猛砍給他教訓

▲楊男因欠下50萬元賭債，暗巷遭人持西瓜刀襲擊，地面留下血跡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區一名男子因沈迷網路賭博，陸續欠下約50萬元賭債，1日深夜11時許接到電話，剛出門準備協調債務時，卻在化成路63巷內遭人持西瓜刀砍傷，男子背部、手部中刀後，自行跑到400公尺外的派出所求救，所幸就醫治療並無大礙。警方根據傷者供詞，3個小時後查獲涉案轎車，並將車上4人帶回偵辦，全案將依聚眾鬥毆、傷害罪嫌進行偵辦。

據了解，楊姓男子（21歲）與人有50萬元的賭債糾紛，事發前與20歲的翁姓債主約好到住家附近的超商協調還款事宜，不料才剛出家門，遇到一輛轎車迎面開來，從車上下來翁男與另一名手拿西瓜刀的陌生男子，楊男還來不及問個明白就被對方持西瓜刀朝背部猛砍，雖然伸手擋刀，左手臂也因此受傷。2名兇嫌在動手後迅速逃離現場，楊男則在中刀後自行到附近的頭前派出所求救。

▲楊男遇襲後自行到頭前派出所求救。（圖／記者游宗樺攝）

值班台警員見到楊男全身是血，立即幫他通報救護車，將他送往亞東醫院急救，所幸並無生命危險。警方經詢問楊男事發經過後，研判對方不滿被害人欠賭債不還，於是立即派出警網追查，成功在3個小時後發現涉案轎車，大批警員掏槍喝令車上4人下車，並在車上搜出3把西瓜刀和1根鋁棒。

警方已將涉案的3男1女帶回法辦，經調查發現他們均是從台北市文山區跑來新莊討債，警方將翁男、同車的吳男（20歲）、負責開車的蔡男（20歲）及前來聲援的潘女（22歲）全數將依聚眾鬥毆及傷害罪嫌，移送至新北地檢偵辦。

▲警方將行兇犯嫌帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）